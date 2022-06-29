أرقام وأوقات قياسية تحصدها طريق مكة

مساعدة وتهيئة
وتستقبل الكوادر السعودية الحجاج وتأخذ الخصائص الحيوية وتنهي إجراءاتهم قبل التوجه للطائرة، فيما يكون لهم مسار خاص ومجهز بمطاري الملك عبد العزيز في جدة والأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، إضافة إلى ربط أمتعتهم معهم إلى مقر سكنهم من خلال ترميز وترقيم الأمتعة، ونقلها بمسار خاص إلى المساكن إضافة إلى الخدمات التي يتلقاها الحاج القادم من تلك البلدان، وتسعى المبادرة إلى مساعدة وتهيئة خدمة الحاج قبل وصوله إلى المملكة، إضافة إلى الخدمات المميزة التي ينتظرها عند الوصول ونقله مباشرة إلى السكن تزامنا مع نقل أمتعته كذلك حتى وصوله إلى غرفته في مقر السكن، وتسهم تلك الخدمات في خلق خدمات مميزة وحصد أرقام قياسية.
إنهاء إجراءات
وتواصل مبادرة طريق مكة تنفيذ أعمالها في صالات المبادرة في مطارات إندونيسيا وباكستان وماليزيا والمملكة المغربية وبنجلاديش، وذلـك استمرارًا لجهود المملكة في التيسير على ضيوف الرحمن، وحرصها على رعايتهم وسقايتهم وإعانتهم والاهتمام بشؤونهم في كل بقاع الأرض.
وتبذل فرق تنفيذ المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، جهودًا كبيرة في إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن المستفيدين من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيا وأخذ الخصائص الحيوية ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية.
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