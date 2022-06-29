مراكز لإدارة الكوارث والأزمات في 9 مناطق - #عاجل

علمت «دوت الخليج» أن وزارة الصحة بصدد الاستعانة بشركات مقاولات لتنفيذ مشروع يستهدف إعداد وتجهيز مراكز إدارة الكوارث والأزمات الصحية في 9 مناطق.

وتشرف وزارة الصحة على المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية الذي يعد غرفة العمليات والتحكم لتنفيذ ومتابعة مهام الوزارة في إدارة الأزمات والكوارث المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة، كما يشكل نقطة التواصل الرسمية والسريعة بين الوزارة والقطاعات الحكومية الأخرى ذات العلاقة مثل الهلال الأحمر والدفاع المدني والقطاعات الصحية كالمستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية.

تنسيق التواصل

ويتولى المركز الإشراف على متابعة ورصد جميع الأحداث الصحية التي تؤثر على صحة الأفراد، والتي قد تتسبب في إصابات جماعية سواء أكانت أمراضاً معدية، أو حرائق أو حوادث بشرية، إضافةً إلى متابعة أداء المستشفيات والمناطق في التعامل معها، وفي حال الاحتياج للدعم من مستوى أعلى فإنه يُفعَّل المركز لإدارة الأزمة وتنسيق التواصل الحكومي لاحتواء آثار الحدث، ولا يقتصر دور المركز على التعامل مع الكوارث والأزمات والاستجابة لها حال وقوعها فقط، بل يتعدى ذلك إلى الأهم وهو معرفة مسبباتها والعمل على منعها، وهذا أحد أهم أعمال مركز إدارة الأزمات والكوارث.

برامج تدريبية

ويتيح المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية التواصل مباشرة بعشرين مركزاً في مناطق المملكة (مركز في كل منطقة صحية)، وتشرف المراكز في المناطق، على المستشفيات الحكومية والخاصة في المنطقة، وتتعامل مع الأحداث فيها، ويُصعَّد للمركز الوطني في حال الحاجة للدعم.

وأرسل المركز خلال العامين الماضيين أكثر من 12000 رسالة تنبيهية وإصدار أكثر من 1000 تقرير، والإشراف على أكثر من 1100 تمرين وفرضية متنوعة وعلى مستويات مختلفة، إضافةً إلى إنشاء أكثر من 20 نموذج بيانات وأكثر من 25 لوحة تحليلية مختصة، وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية محلياً وإقليمياًـ ليصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 250 متدرباً في مجال الأزمات والكوارث الصحية على مستويات متقدمة ومختصة وبكوادر واختصاصات متنوعة صحية وإدارية.

المناطق المستهدفة بالمشروع

1. الرياض

2. مكة المكرمة

3. القصيم

4. الشرقية

5. عسير

6. الحدود الشمالية

7. جازان

8. الباحة

9. الجوف