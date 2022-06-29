تسوير الأراضي الفضاء يدخل حيز التنفيذ

ونبهت أمانة منطقة المدينة المنورة، في وقت سابق ملاك الأرضي الفضاء على ضرورة الاستفادة من المهلة المتبقية، لافتًا إلى أنها ستبدأ في رصد امتثال الملاك اعتبارًا من تاريخ إلزامية التطبيق، محددةً المواقع المستهدفة من القرار في المرحلة الأولى، والتي اشتملت على الطرق الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية داخل المدينة، وهي طرق أبي ذر الغفاري، وأبي بكر الصديق، المطار، والعباس بن عبادة، والهجرة، والسلام خالد بن الوليد، والملك فهد والملك عبد العزيز، والملك عبد الله، وعثمان بن عفان.
وصدرت لائحة مشروع تسوير الأراضي الفضاء، في 8 من رمضان 1437، يهدف إلى ضبط الأراضي الفضاء الواقعة في الشوارع التجارية وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض، فضلًا عن معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري على طرقات وشوارع المدن السعودية ومحاور الحركة الرئيسية فيها، وذلك ضمن منظومة المبادرات للإسهام بشكل فاعل في العملية التنموية للمدن وأنسنتها وحفظ حقوق المشاة ورفع جودة الحياة، فيما جاءت الحملة على مرحلتين، إذ شملت المرحلة الأولى إعلان المحاور المستهدفة وإطلاق دليل التسوير الذي تضمن عددًا من اشتراطات ونماذج تسوير الأراضي الفضاء.
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