تسوير الأراضي الفضاء يدخل حيز التنفيذ

يدخل نظام تسوير الأراضي الفضاء حيز التطبيق اعتبارًا من بعد يوم غد، فيما ستكون الجهات ذات العلاقة ملزمة بتطبيق العقوبات الواردة في اللائحة التنفيذية، بحق المخالفين الذين لم يستفيدوا من المهلة، وهي المخالفة التي حددتها اللائحة بـ100 ريال لكل متر، إضافة إلى إيقاع المخالفة في حال تكرار المخالفة.

ونبهت أمانة منطقة المدينة المنورة، في وقت سابق ملاك الأرضي الفضاء على ضرورة الاستفادة من المهلة المتبقية، لافتًا إلى أنها ستبدأ في رصد امتثال الملاك اعتبارًا من تاريخ إلزامية التطبيق، محددةً المواقع المستهدفة من القرار في المرحلة الأولى، والتي اشتملت على الطرق الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية داخل المدينة، وهي طرق أبي ذر الغفاري، وأبي بكر الصديق، المطار، والعباس بن عبادة، والهجرة، والسلام خالد بن الوليد، والملك فهد والملك عبد العزيز، والملك عبد الله، وعثمان بن عفان.

وصدرت لائحة مشروع تسوير الأراضي الفضاء، في 8 من رمضان 1437، يهدف إلى ضبط الأراضي الفضاء الواقعة في الشوارع التجارية وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض، فضلًا عن معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري على طرقات وشوارع المدن السعودية ومحاور الحركة الرئيسية فيها، وذلك ضمن منظومة المبادرات للإسهام بشكل فاعل في العملية التنموية للمدن وأنسنتها وحفظ حقوق المشاة ورفع جودة الحياة، فيما جاءت الحملة على مرحلتين، إذ شملت المرحلة الأولى إعلان المحاور المستهدفة وإطلاق دليل التسوير الذي تضمن عددًا من اشتراطات ونماذج تسوير الأراضي الفضاء.