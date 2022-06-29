اخبار الخليج – نائب رئيس الأمن العام ورئيس العمليات بإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية يوقعان مذكرة تفاهم تتعلق بمكافحة تهريب المواد المخدرة

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، اجتمع سعادة اللواء الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس الأمن العام مع السيد ريموند دونوفان رئيس العمليات بإدارة مكافحة المخدرات ، بحضور العميد محمد بن دينه مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية .
وفي بداية اللقاء ، أكد رئيس العمليات بإدارة مكافحة المخدرات ، أهمية زيارة معالي وزير الداخلية والوفد المرافق إلى الولايات المتحدة في تعزيز التعاون المشترك والجهود الدولية في مجال مكافحة المخدرات ، فيما أعرب نائب رئيس الأمن العام عن اعتزازه بالتعاون والتنسيق الأمني بين البلدين الصديقين .
وأكد نائب رئيس الأمن العام اهتمام وزارة الداخلية بتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وإنفاذ قوانين مكافحة المخدرات للحفاظ على الصحة والسلامة العامة ، موضحا أن التعاون بين الجانبين في هذا المجال والذي يعود إلى عقود ماضية يشمل تبادل الزيارات والمعلومات الأمنية في قضايا المخدرات والمشاركة في الدورات التدريبية والمؤتمرات .
هذا ، وقد وقع سعادة اللواء الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس الأمن العام والسيد ريموند دونوفان رئيس العمليات بإدارة مكافحة المخدرات ، مذكرة تفاهم بين الجانبين ، تتعلق بمكافحة تهريب المخدرات ونظائر وسلائف المواد المخدرة، وجرائم غسيل الأموال ذات العلاقة من خلال تبادل المعلومات وتعزيز التعاون المتبادل لمواجهة التدفق غير المشروع للأموال المرتبطة بتهريب المخدرات.
وأكد سعادة نائب رئيس الأمن العام أن مذكرة التفاهم ، تسهم في التبادل الفعال للمعلومات وتطبيق تدابير أكثر صرامة لمواجهة الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
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