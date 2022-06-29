اخبار الخليج – نائب رئيس الأمن العام ورئيس العمليات بإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية يوقعان مذكرة تفاهم تتعلق بمكافحة تهريب المواد المخدرة

محمد بن مسعود - الدمام - في‭ ‬إطار‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬،‭ ‬اجتمع‭ ‬سعادة‭ ‬اللواء‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬مع‭ ‬السيد‭ ‬ريموند‭ ‬دونوفان‭ ‬رئيس‭ ‬العمليات‭ ‬بإدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬،‭ ‬بحضور‭ ‬العميد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للإعلام‭ ‬والثقافة‭ ‬الأمنية‭ .‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬،‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬العمليات‭ ‬بإدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬،‭ ‬أهمية‭ ‬زيارة‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬والجهود‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬أعرب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الأمني‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ .‬

وأكد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬اهتمام‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬بالمخدرات‭ ‬وإنفاذ‭ ‬قوانين‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬العامة‭ ‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬والذي‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬عقود‭ ‬ماضية‭ ‬يشمل‭ ‬تبادل‭ ‬الزيارات‭ ‬والمعلومات‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬المخدرات‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬والمؤتمرات‭ .‬

هذا‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬وقع‭ ‬سعادة‭ ‬اللواء‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬والسيد‭ ‬ريموند‭ ‬دونوفان‭ ‬رئيس‭ ‬العمليات‭ ‬بإدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬،‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬،‭ ‬تتعلق‭ ‬بمكافحة‭ ‬تهريب‭ ‬المخدرات‭ ‬ونظائر‭ ‬وسلائف‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬وجرائم‭ ‬غسيل‭ ‬الأموال‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المتبادل‭ ‬لمواجهة‭ ‬التدفق‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬للأموال‭ ‬المرتبطة‭ ‬بتهريب‭ ‬المخدرات‭.‬

وأكد‭ ‬سعادة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬أن‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬،‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬التبادل‭ ‬الفعال‭ ‬للمعلومات‭ ‬وتطبيق‭ ‬تدابير‭ ‬أكثر‭ ‬صرامة‭ ‬لمواجهة‭ ‬الاتجار‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬بالمخدرات‭.‬