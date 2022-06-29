أمريكا ترسل مدمرتين بحريتين إلى إسبانيا.. والكشف عن السبب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، أن وزارة الدفاع الأمريكية، سترسل مدمرات بحرية إضافية إلى إسبانيا، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تأتي ضمن جهود الولايات المتحدة لتعزيز دفاعات حلف (الناتو) في مواجهة العدوان الروسي في أوكرانيا، بحسب صحيفة ذا هيل الأمريكية.

وجاءت تصريحات بايدن، على هامش محادثات أجراها، مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، حيث وعد برفع عدد المدمرات الموجودة في محطة روتا البحرية في بإسبانيا من أربعة إلى ستة.

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية، نشرت في وقت سابق نحو 4700 جندي أمريكي في بولندا، المتاخمة لأوكرانيا، في الوقت الذي جرى فيه إعادة تمركز القوات الأمريكية الأخرى في ألمانيا ورومانيا قبل الحملة العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تصريحات اليوم، إن الولايات المتحدة الأمريكية حذرت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من شن حرب على أوكرانيا، مؤكدا استمرار بلاده في فرض العقوبات على روسيا وإرسال المساعدات لأوكرانيا.

وأوضح أن أمريكا تعمل مع الحلفاء على تنفيذ استراتيجية الدفاع 360 المعنية بتطوير دفاع الناتو، مشيرا إلى أن الاستراتيجية ستتضمن زيادة عدد القوات الأميركية في أوروبا.