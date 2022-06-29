محمد بن مسعود - الدمام - ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر صورة لروسو مع مساعديه ومسلي آل معمر، أثناء تكريم المدير الفني للعالمي وكتب عليها «شكرًا روسو» وتولى روسو القيادة الفنية للنصر في شهر ديسمبر 2021، ولعب العالمي تحت قيادته 20 مباراة، استطاع الفوز في 15 منها وتعادل في لقاءين وخسر 3 مواجهات. ووفقًا للتقارير المنتشرة مؤخرًا، فالنصر أنهى الاتفاق مع رودي جارسيا من أجل تولي القيادة الفنية للنصر خلفًا لروسو. وتم مشاهدة مسلي آل معمر رئيس النصر في العاصمة الفرنسية باريس، منذ عدة أيام وهو يجتمع مع جارسيا من أجل إنهاء الاتفاق بين الطرفين على كافة التفاصيل. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. النصر يعلن رحيل ميجيل روسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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