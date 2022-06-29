مكافأة نهاية الخدمة في الصدارة .. أكثر من 3 آلاف حكم بالمحاكم العمالية خلال شهر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أصدرت المحاكم العمالية 3.3 آلاف حكم خلال شهر يونيو من العام الجاري 2022، وشكلت قضايا الأجور منها أكثر من 51%، إذ بلغت أكثر من 1,7 ألف حكم.

وطبقا لصحيفة “الوطن”؛ فقد استقبلت المحاكم العمالية دعاوى مكافأة نهاية الخدمة خلال شهر مايو الماضي بلغت 646 دعوى، بينما بلغت دعاوى إنهاء العلاقة العمالية من صاحب العمل 179 دعوى، ودعاوى إنهاء العلاقة العمالية من العامل بلغ 104 دعاوى.

كما تصدرت المحاكم العمالية بالرياض بأكثر من 1,1 ألف حكم، تلتها المحاكم العمالية بالدمام بـ 673 حكماً، ثم المحاكم العمالية بجدة بـ 651 حكماً، والمحاكم العمالية بالمدينة المنورة بـ 346حكماً.

وكانت دعاوى المكافآت ودعاوى طلب التعويض ودعاوى طلب البدل، من القضايا التي تلقتها المحاكم العمالية؛ بالإضافة إلى الدعاوى المتعلقة بالترقيات، وقضايا التمكين من العمل، وقضايا لجان الخدمات المنزلية، وغيرها