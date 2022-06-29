زيلينسكي: «يجب محاسبة روسيا كأي منظمة إرهابية»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير
قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إنه يجب أن تحاسب روسيا مثل أي منظمة إرهابية حتى لا تمنح ضوءا أخضر لعدوانها.
وبحسب العربية، طلب الرئيس الأوكراني من الأمم المتحدة بالتحقيق في استهداف مركز للتسوق من جانب القوات الروسية، متابعا: “أقترح إرسال ممثل للأمين العام للتحقق من أن الهجوم على مركز تسوق في كريمنتشوك كان بقذائف روسية”.
وأوضح فولوديمير زيلينسكي، أن الأمم المتحدة يجب أن تحرم روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن.
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