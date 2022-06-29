محمد بن مسعود - الدمام - اليوم.. الجهة المنفذة تتسلّم مشروع خط العلم دوفس في أبين

تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : أستلمت اليوم شركة اولاد اللجامي للمقاولات مشروع خط العلم دوفس من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن للبدء بالعمل. وقامت الفرق الفنية التابعة لصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن برئاسة المهندس عباس صالح احمد رئيس اللجنة بتسليم المشروع للجهة المنفذة. وقال المهندس عباس صالح احمد رئيس اللجنة أن قيادة صندوق صيانة الطرق والجسور حريصة على سرعة انجاز المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة. وافاد عباس أن الخط الدولي الرابط بين العاصمة عدن والمحافظات الشرقية وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية جاء ضمن اهتمام قيادة الصندوق في صيانته واعادة تاهيله تفادياً للحوادث المرورية. ونوه عباس أن التسليم جاء بالتزامن مع أعمال ازاحة الرمال من الخطوط الشريانية بالمحافظة بدءاً من خط العلم دوفس والدائري أبين إضافة إلى خط أحور الساحلي الدولي. حضر التسليم المهندس خالد الحميقاني مدير مكتب الاشغال العامة والطرق بمحافظة أبين. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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