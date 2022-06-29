اخبار الخليج – وزير الداخلية يجتمع مع مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشئون السياسية والعسكرية

محمد بن مسعود - الدمام - ‭- ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ : ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬نهجها‭ ‬الحضاري‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬التعايش‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬السلام‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬عاهل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم

‭- ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬يشيد‭ ‬بجهود‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬ومواجهة‭ ‬التدخلات‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬الشئون‭ ‬الداخلية‭ ‬لدول‭ ‬المنطقة‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين

‭- ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ : ‬تطوير‭ ‬وتحديث‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬الأمني‭ ‬ومكافحة‭ ‬الجريمة‭ ‬وتطوير‭ ‬العمل‭ ‬الشرطي‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬أمنية‭ ‬رفيعة

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في‭ ‬إطار‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬،‭ ‬اجتمع‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬مع‭ ‬السيدة‭ ‬باربارا‭ ‬ليف‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬لشئون‭ ‬الشرق‭ ‬الأدنى‭ ‬،‭ ‬بحضور‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬،‭ ‬ومعالي‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لشئون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬،‭ ‬رحبت‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬لشئون‭ ‬الشرق‭ ‬الأدنى‭ ‬،‭ ‬بزيارة‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬العلاقات‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بمايخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أهمية‭ ‬الزيارة‭ ‬المرتقبة‭ ‬لفخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬الامريكي‭ ‬ولقائه‭ ‬مع‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬حفظ‭ ‬الامن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليين‭ .‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬،‭ ‬أكد‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬،‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬نهجها‭ ‬الحضاري‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬التعايش‭ ‬وتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬السلام‭ ‬،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬،‭ ‬عاهل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم‭ ‬،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الوثيقة‭ ‬والشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬وجهودهما‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬الإقليمي‭ ‬وحماية‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليين‭.‬

وأشاد‭ ‬معالي‭ ‬الوزير‭ ‬بجهود‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬ومواجهة‭ ‬التدخلات‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬الشئون‭ ‬الداخلية‭ ‬لدول‭ ‬المنطقة‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمويل‭ ‬ودعم‭ ‬الخلايا‭ ‬الإرهابية‭ ‬وإمدادها‭ ‬بالأسلحة‭ ‬والمتفجرات‭ ‬وإيواء‭ ‬العناصر‭ ‬الإرهابية‭ ‬وتدريبها‭ ‬في‭ ‬معسكرات‭ ‬تابعة‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬،‭ ‬بجانب‭ ‬توفير‭ ‬غطاء‭ ‬إعلامي‭ ‬لهذه‭ ‬الجرائم‭ ‬الإرهابية‭.‬

وثمن‭ ‬معاليه‭ ‬مستوى‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬ومواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الأمنية‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬،‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬والمسائل‭ ‬الأمنية‭ ‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬الإقليمي‭.‬

في‭ ‬سياق‭ ‬متصل‭ ‬،‭ ‬اجتمع‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬،‭ ‬مع‭ ‬السيد‭ ‬تيموثي‭ ‬بيتس‭ ‬نائب‭ ‬مساعد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬للشئون‭ ‬السياسية‭ ‬والعسكرية‭ ‬،‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬المنسق‭ ‬العام‭ ‬لمكتب‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬،‭ ‬بحضور‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬،‭ ‬وسعادة‭ ‬اللواء‭ ‬ركن‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ .‬

وقد‭ ‬رحب‭ ‬المسئول‭ ‬الأمريكي‭ ‬بزيارة‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أهميتها‭ ‬في‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬واستمرار‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الامني‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬والتجهيز‭ ‬بأحدث‭ ‬المعدات‭ ‬والتقنيات‭ ‬،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬محاربة‭ ‬الإرهاب‭ ‬والتصدي‭ ‬لكافة‭ ‬أشكال‭ ‬الدعم‭ ‬والتمويل‭ ‬للإرهابيين‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬،‭ ‬أكد‭ ‬معالي‭ ‬الوزير‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬عبر‭ ‬تطوير‭ ‬وتحديث‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬الأمني‭ ‬ومكافحة‭ ‬الجريمة‭ ‬وتطوير‭ ‬العمل‭ ‬الشرطي‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬أمنية‭ ‬رفيعة‭ ‬،‭ ‬مشيدا‭ ‬معاليه‭ ‬بالتعاون‭ ‬الأمني‭ ‬ومستوى‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والعلاقات‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭

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وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬،‭ ‬تم‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬الأمنية‭ ‬،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬وإجراء‭ ‬التمارين‭ ‬المشتركة‭ ‬وتفعيل‭ ‬مذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ . ‬كما‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬والسبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتطوير‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭.‬