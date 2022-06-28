شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يمدد العمل بشهادة (كوفيد 19) الرقمية لعام آخر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعطى مجلس الاتحاد الأوروبي، الضوء الأخضر لتمديد قواعد الاتحاد بشأن شهادة (كوفيد 19) الرقمية الخاصة بالمطعمين ضد فيروس كورونا المستجد لمدة عام آخر بسبب استمرار الجائحة.

وقال المجلس الذي يمثل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد في بيان إن الاتحاد الأوروبي تبنى القواعد الحالية في 14 يونيو 2021، ودخلت حيز التنفيذ في مطلع يوليو 2021، وسيتم تمديد العمل بها حالياً حتى 30 يونيو 2023.

وأوضح البيان أن الشهادات لعبت دوراً مهماً في تسهيل حركة الأشخاص داخل دول الاتحاد أثناء الجائحة.

وأوضح أن التمديد سيعمل على ربط المسافرين من داخل وخارج الاتحاد الأوروبي بالنظام، بما يمكنهم من الاستمرار في استخدام شهادات (كوفيد 19) الرقمية للسفر داخل الدول الأعضاء، حيث تكون هذه الشهادات مطلوبة، وأشار إلى أنه يمكن أيضاً إلغاء اللائحة في وقت مبكر إذا سمح الوضع الصحي بذلك.