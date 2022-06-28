ما هي شركة المساهمة المبسطة التي استحدثها نظام الشركات الجديد 2022؟.. التجارة توضح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد
كشفت وزارة التجارة، تفاصيل أكثر عن شركة المساهمة المبسطة التي استحدثها نظام الشركات الجديد 2022.
وأوضحت أنها شركة يتم تأسيسها من شخص واحد أو أكثر، ومن أبرز مزاياها أنه لا يشترط حد أدنى لرأس مال الشركة في نظامها الأساسي.
وأوضحت التجارة أنا تتميز بإمكانية إصدار أنواع وفئات متعددة من الأسهم بحقوق والتزامات وقيود متفاوتة، وإمكانية إدارتها من قبل مدير، أو أكثر، أو مجلس إدراة، أو غير ذلك.
كما لا يشترط وجود جمعيات عامة، بحيث يتولى المساهمون ممارسة تلك الاختصاصات ولهم تحديد من يتولاها، كما يحدد نظام الشركة الأساس النصاب اللازم لصحة اجتماعات المساهمين وصدور قراراتها.
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