أمانةُ منطقةِ المدينة المنورة تعلنُ تأسيسَ جمعية البقيع بالمدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أَعْلَنَتْ أمانةُ منطقة المدينة المنورة اليوم تأسيسَ وإطلاق جمعية البقيع بالمدينة المنورة،التي تُعدُّ أولَ جمعية أهلية تُعنى بتنمية ودعم المبادرات الاجتماعية الخاصة بإكرام الموتى، تحت مظلة إستراتيجية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك في إطار توجهاتها في إشراك القطاع غير الربحي في المبادرات الوطنية ذات القيمة المجتمعية.
وتهدفُ الأمانةُ – من خلال الجمعية- إلى تنمية أساليب المشاركة المجتمعية في إكرام الموتى، بالإضافة إلى الإسهام في دعم المشاريع الرأسمالية والتشغيلية المرتبطة وفق منهجية مؤسسية تُحَقِّقُ الاستدامةَ، فضلاً عن دعم المبادرات المجتمعية والارتقاء بمنظومة الخدمة المرتبطة في هذا الجانب الإنساني.
ومن المقرر أن تسهمَ إستراتيجيةُ الجمعية الجديدة في إعداد البرامج التوعوية والتثقيفية وتقديم الاستشارات والإرشادات المناسبة، إلى جانب تأهيل وتدريب المستفيدين من خدمات الجمعية بما يُحَقِّقُ التكاملَ في منظومة الخدمات المقدمة بالتعاون مع القطاع البلدي والشركاء في القطاع الخاص، بما في ذلك أتمتة الإجراءات الإدارية ابتداءً من مراحل التجهيز حتى إصدار شهادة الوفاة، بالإضافة إلى تنظيم أعمال المتطوعين المشاركين في الخدمة وتأهيلهم بما يضمنُ تحقيقَ الكفاءة التشغيلية المُثلى في جميع المرافق العامة المرتبطة بمقبرة البقيع،بالإضافة إلى دراسة إمكانية فرص تعزيز الإسهام المجتمعية.
من جهته،قَدَّمَ معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، شكرَه لمعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛على دعمه المتواصل لتنمية القطاع غير الربحي وبرامج المسؤولية الاجتماعية بما ينسجمُ مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعظيم أثر القطاع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
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