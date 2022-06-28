محمد بن مسعود - الدمام - معلومات غير متوقعة عن المتهم بذبح طالبة جامعة المنصورة تكشفها أستاذة درستهما

لا تزال واقعة ذبح طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف على يد زميلها، تثير الاهتمام والصدمة في مصر، مع تكشُّف المزيد من المعلومات بشأن الحادثة المروعة.

هاجر مصطفى أستاذة اللغة العبرية القديمة بقسم اللغات الشرقية بكلية الآداب بالجامعة، كشفت معلومات جديدة عن واقعة ذبح الطالبة التي كانت تدرس بالفرقة الثالثة.

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المتهم طالب متفوق

الأستاذة الأكاديمية التي كانت على معرفة شخصية بالطالبين وتدرسهما، كشفت معلومات وصفت بأنها لا تصدق عن القاتل محمد عادل، قائلة إنه كان طالبا مجتهدا، والأول على دفعته خلال العامين الماضيين.

وكشفت هاجر، أنها كرمت محمد خلال العامين الماضيين بسبب تفوقه الدراسي، موضحة في حديثها لموقع القاهرة 24، أن الجاني والمجني عليها كانا يدرسان في قسم اللغات الشرقية “شعبة اللغات السامية تخصص لغة عبرية”، حيث كانا من المفترض أن يخوضا امتحان اللغة الإنجليزية لكن الحادثة وقعت قبل أداء الامتحان.

اعترافات المتهم بذبح زميلته

في السياق، أدلى الطالب المتهم بذبح زميلته باعترافات أولية أمام جهات التحقيق، قائلا إن خلافات عاطفية دفعته لارتكاب جريمته.

وأشار المتهم على أنه كان مُصرا على الارتباط بها لكنها رفضت وحظرته على مواقع التواصل الاجتماعي.

أسرة المجني عليها تكشف تهديدات المتهم

فيما أكدت أسرة المجني عليها أن القاتل الخليج 365 أن تقدم لخطبتها أكثر من مرة لكن طلبه قوبل بالرفض، وهو ما دفعه للتخلص منها وقتلها.

وبحسب جدة المجني عليها، فقد الخليج 365 أن هددهم المتهم أكثر من مرة من عواقب عدم موافقة ابنتهم على الزواج منه.

قرار النائب العام بحبس المتهم

وأمر النائب العام في مصر بحبس المتهم، لمدة أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل الطالبة نيرة عمدًا مع الخليج 365 الإصرار والترصد.

وقال بيان صادر عن النيابة العامة، أن المتهم أقر خلال استجوابه بالتحقيقات بارتكابه الجريمة وإجرائه محاكاة لكيفية تنفيذها بمسرح الحادث.

واستمتعت النيابة العامة منذ بدء التحقيقات، إلى أقوال 20 شاهدًا، منهم والدا المجني عليها وشقيقتها الذين أكدوا تعرض المتهم الدائم للمجني عليها على إثر فشل علاقتهما ورفضها لشخصه.

وأضاف البيان أن تم عقد جلسات عرفية وتحرير محاضر رسمية ضده منذ شهرين لأخذ تعهده بعدم التعرض لها.

كما أكد 13 شاهدًا من طلاب وعاملين بالجامعة وبمحيطها رؤيتهم المتهم حال ارتكابه الجريمة إبان تواجدهم بمحيط مسرح الواقعة، وقد أطلعتهم النيابة العامة على تسجيلات آلات المراقبة التي رصدت ملابسات الحادث فأكدوا ظهور المتهم حال تعديه على المجني عليها بتلك التسجيلات.

وكان طلاب كلية الآداب قد فوجئوا بزميلهم القاتل وهو يحمل سلاحًا أبيض، ويذبح زميلته أمام باب الجامعة.

وهاجم الطالب زميلته بالسكين، وذبحها من رقبتها، وقد أمسك الأهالي به بعد الجريمة وحاولوا الفتك به قبل تسليمه للشرطة، فيما تم نقل الفتاة للمستشفى في حالة خطرة قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

الجامعة تبعد المسؤولية عن نفسها

وصدر بيان عن جامعة المنصورة بعد الحادثة، قالت فيه إن الحادث وقع خارج أسوارها، بالقرب من أحد البوابات.

وأضافت أنه تم القبض فـورا على الجاني من قبل قوات الشرطة المتواجدة أمام بوابة الجامعة.

ودعت الجامعة، وسائل الإعـلام ومواقع التواصـل الاجتماعي لتحرى الدقة فيما تنشره حول الحادث منعا لإثارة الذعر بين الطلاب وأسرهم.