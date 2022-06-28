هاني شاكر يستقيل من نقابة الموسيقيين

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الفنان المصري هاني شاكر، مساء الإثنين، استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، وأكد أن «قراره نهائي ولا تراجع فيه».

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن ذلك جاء على خلفية ما حدث في مؤتمر أقامته النقابة، الإثنين، من مشادات علت فيها أصوات الموسيقيين ولكن بالصراخ والصيحات، ما دفع شاكر للانسحاب.

وقال وكيل نقابة الموسيقيين حمادة أبو اليزيد إن شاكر «انزعج بشدة لما حدث في المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة ظهر اليوم من أجل تقديم مطرب المهرجانات حسن شاكوش اعتذارًا لشعبة عازفي الإيقاع بعدما تلفظ بكلمات غير لائقة خلال إحدى حفلاته العام الماضي».

وخلال مداخلة تلفزيونية، توجّه شاكر إلى جميع أعضاء مجلس إدارة النقابة على الفترة التي قضاها فيها، وقال إنه تشرف بأنه يكون بين قامات فنية كبيرة.

وقال شاكر إن قرار الاستقالة من نقابة المهن الموسيقية لا رجعة فيها بعد أن اتخذ القرار بعد ساعات من الأزمة، التي حدثت في المؤتمر الصحفي الخاص بحسن شاكوش والتصالح مع شعبة الإيقاعيين.

وأشار إلى أنه فخور بما حققه للموسيقيين خلال السنوات الماضية وعلى مدار دورتين من تحسين مستوى المعاشات والخدمات الطبية وإنشاء مراكز جديدة، وفقًا لصحيفة «الوطن» المصرية.