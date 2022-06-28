” البيئة ” بالقصيم تُقَدِّمُ ورشةَ عمل عن فرص الدعم التنموية للمزارعين والأسر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أقامَ فرعُ وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم – اليوم- ورشةَ عمل بعنوان ” فرص الدعم التنموية للمزارعين والأسر الريفية المنتجة ” بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة.

وتم خلال الورشة تقديم حزمة من المعلومات عن برنامج التنمية الريفية المستدامة “ريف”، والتعريف بقطاع القيمة المضافة،وأبرز المستهدفات وآلية الدعم، والأهداف الإستراتيجية للبرنامج في تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة والأمن الغذائي ، بالإضافة إلى تحسين دخل مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة فرص العمل، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية, بحضور نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس صلاح العبدالجبار وعدد من المزارعين والمنتجين والإسر المنتجة.

كما استعرضَت مديرُ قطاع القيمة المضافة ببرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في وزارة البيئة والمياه والزراعة مها دغريري, فرصَ الدعم المالي والشروطَ الخاصةَ بالقبول في برنامج الدعم “ريف”، والقطاعات المشمولة بالدعم، إضافة إلى شرح مفصل عن برنامج القيمة المضافة للأسر المنتجة,والأهداف الرئيسة لدعم الأسر الريفية المنتجة كتوليد مشاريع صغيرة مستدامة،وامتلاك الأجهزة والأدوات التي تساعد على الاستدامة وزيادة الإنتاج، والتشجيع على رفع الجودة وتحسين التصنيع والتعبئة والتغليف والتسويق،إلى جانب رفع مشاركة المرأة والشباب في مناطق الإنتاج الريفية.

مبينةً أنَّ متطلبات التقدم للاستفادة من برنامج “ريف” تتمثلُ في شهادة الأسر المنتجة، ووثيقة العمل الحر، وتوفير الاشتراطات الصحية والفنية، ورفع الطلب عبر المنصة الإلكترونية،مع الالتزام بجميع الأحكام والقواعد الخاصة بالدعم.

كما احتوى برنامجُ الورشة على أبرز المنتجات المدعومة وفق الميز النسبية لمنطقة القصيم التي وصلت إلى أكثر من 20 منتجاً بالإضافة إلى المزارع المتخصصة الريفية بمنطقة القصيم، والأعمال المرتبطة بالأسر الريفية المنتجة كالسدو والمسابح وغيرها من المنتجات الحرفية المستخلصة من البيئة .