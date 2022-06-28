اخبار الخليج – خلال زيارته الرسمية الى الولايات المتحدة الامريكية.. وزير الداخلية يجتمع مع مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، اجتمع الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية ، والسيدة أفريل هاينز مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية ، بحضور معالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة ، وسعادة اللواء الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس الأمن العام .
وفي بداية اللقاء ، رحبت مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية ، بزيارة معالي وزير الداخلية إلى الولايات المتحدة ، مؤكدة أهميتها في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
ومن جهته ، أشاد معالي وزير الداخلية بالعلاقات الوثيقة والشراكات الاستراتيجية التي تجمع البلدين وجهودهما المشتركة في تعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية الأمن والسلم الدوليين.
وأعرب معاليه عن اعتزازه بالتعاون والتنسيق الأمني بين البلدين الصديقين ، منوها الى أهمية تعزيز التعاون لمواجهة التحديات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وتم خلال اللقاء ، بحث السبل الكفيلة بتطوير التعاون والتنسيق الأمني ، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين ، ويسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.
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