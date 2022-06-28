اخبار الخليج – خلال زيارته الرسمية الى الولايات المتحدة الامريكية.. وزير الداخلية يجتمع مع مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية

محمد بن مسعود - الدمام - في‭ ‬إطار‭ ‬الزيارة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬،‭ ‬اجتمع‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬،‭ ‬والسيدة‭ ‬أفريل‭ ‬هاينز‭ ‬مدير‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الوطنية‭ ‬الأمريكية‭ ‬،‭ ‬بحضور‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬،‭ ‬وسعادة‭ ‬اللواء‭ ‬الشيخ‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ .‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬،‭ ‬رحبت‭ ‬مدير‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الوطنية‭ ‬الأمريكية‭ ‬،‭ ‬بزيارة‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أهميتها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

ومن‭ ‬جهته‭ ‬،‭ ‬أشاد‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الوثيقة‭ ‬والشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬وجهودهما‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬الإقليمي‭ ‬وحماية‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليين‭.‬

وأعرب‭ ‬معاليه‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الأمني‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬،‭ ‬منوها‭ ‬الى‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬على‭ ‬الساحتين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬،‭ ‬بحث‭ ‬السبل‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتطوير‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الأمني‭ ‬،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصالح‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬الإقليمي‭.‬