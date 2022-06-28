أمطار رعدية على عسير وجازان والباحة

استمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي حدت من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض وامتد تأثيرها لتشمل أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تكونت سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة، امتدت إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

رياح سطحية

وامتدت الأمطار الرعدية على منطقة عسير، لتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

كما تعرضت منطقة جازان لرياحٍ نشطة وسحب رعدية أدت إلى تدنٍ في مدى الرؤية، شملت مدينة جيزان ومحافظات صبيا، وأبو عريش، وصامطة، والطوال، وضمد والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

شمالية غربية

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، قد يصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف قد يصل إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزء الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.