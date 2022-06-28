4 شاحنات
وأوضح أحد دلالي التمور صالح العلوي أن السوق بدأ موسم جني الرطب منذ 3 أسابيع لنخيل المدينة، حيث إن جودة الرطب عالية هذا العام والأسعار في متناول الفلاح والمستهلك، حيث تبدأ أسعار الرطب الفاخر من 50 إلى 65 ريالا للصندوق كما هناك بعض الصناديق تصل أسعارها 25 ريالا، وبجودة عالية ويظهر بالسوق عدد من الشاحنات المبردة من بعض دول الخليج «الكويت وقطر والإمارات»، وبعض مناطق المملكة، حيث إن الرطب متوفرة بأسعار مميزة وتحمل يومياً ما يقارب 4 شاحنات يومياً ويتوفر حالياً بالسوق لوناً والروثانة والربيعة والحلية والعجوة حيث وصل سعر العجوة الفاخرة 85 ريالا للفلين الذي يزن قرابة كيلو ونصف أو كيلوين إلا ربع.
النفع العام
يذكر أن عدد مزارع المدينة المنورة 15 ألفاً و190 مزرعة بإجمالي 4 ملايين و750 ألف نخلة، وتصل كمية الإنتاج المباع بالمنطقة مليون و800 ألف كيلو، في حين تشرف وزارة البيئة والمياه والزراعة على أسواق النفع العام والتي يتضمن سوق التمور حيث قامت اللجان المعنية بالوقوف على السوق بعد جني ثمار النخيل بالإشراف على السوق وأعمال الدلالين والبيع والشراء والتسهيل لهم ودعم المزارعين والفلاحين.
كانت هذه تفاصيل خبر رطب المدينة يبدأ رحلة التصدير لدول الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.