رطب المدينة يبدأ رحلة التصدير لدول الخليج

يشهد سوق التمور في المدينة المنورة حراكا مكثفا خلال الفترة الحالية بعد جني الرطب من نخيل المزارع ودخوله السوق إضافة إلى توافد عدد من تجار المناطق ودول الخليج لشرائه، وظهرت الحركة الاقتصادية لبيع الرطب بداية من الأسبوع الماضي عقب جني ثمار النخيل وإنزاله بالسوق وإقامة المزادات العلنية يومياً كل صباح.

4 شاحنات

وأوضح أحد دلالي التمور صالح العلوي أن السوق بدأ موسم جني الرطب منذ 3 أسابيع لنخيل المدينة، حيث إن جودة الرطب عالية هذا العام والأسعار في متناول الفلاح والمستهلك، حيث تبدأ أسعار الرطب الفاخر من 50 إلى 65 ريالا للصندوق كما هناك بعض الصناديق تصل أسعارها 25 ريالا، وبجودة عالية ويظهر بالسوق عدد من الشاحنات المبردة من بعض دول الخليج «الكويت وقطر والإمارات»، وبعض مناطق المملكة، حيث إن الرطب متوفرة بأسعار مميزة وتحمل يومياً ما يقارب 4 شاحنات يومياً ويتوفر حالياً بالسوق لوناً والروثانة والربيعة والحلية والعجوة حيث وصل سعر العجوة الفاخرة 85 ريالا للفلين الذي يزن قرابة كيلو ونصف أو كيلوين إلا ربع.

النفع العام

يذكر أن عدد مزارع المدينة المنورة 15 ألفاً و190 مزرعة بإجمالي 4 ملايين و750 ألف نخلة، وتصل كمية الإنتاج المباع بالمنطقة مليون و800 ألف كيلو، في حين تشرف وزارة البيئة والمياه والزراعة على أسواق النفع العام والتي يتضمن سوق التمور حيث قامت اللجان المعنية بالوقوف على السوق بعد جني ثمار النخيل بالإشراف على السوق وأعمال الدلالين والبيع والشراء والتسهيل لهم ودعم المزارعين والفلاحين.