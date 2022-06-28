الشورى يفتح ملف أخطار تطبيقات التواصل على الأطفال

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى مجلس شؤون الأسرة بعرض خطة الأنشطة التفصيلية لمنع عمل الأطفال ومتابعة فاعلية أثر تلك الأنشطة وجدواها وما يترتب عليها مستقبلاً.

بينما طالب عضو المجلس ناصر الدغيثر مجلس شؤون الأسرة بتكثيف الجهود للتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالأمن السيبراني لرصد الأخطار التي تواجه الطفل من تطبيقات وبرامج التواصل الاجتماعي ومحاولة الحد منها ومعالجة آثارها.

في حين أشار عضو مجلس الشورى معالي الدكتور فهد التخيفي إلى أهمية تنسيق مجلس شؤون الأسرة مع المركز الوطني للتنافسية لتحديد الحلول التنظيمية والإجرائية اللازمة لدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة عند إعداد مشروعات الأنظمة أو التعديل عليها.

وفي نهاية النقاش، طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات وملحوظات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.

وظائف الشؤون الإسلامية

عقب ذلك، طالب المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإشغال الوظائف الشاغرة لديها، وتحوير بعضها إلى وظائف تخصصية كوظائف الترجمة، ووظائف التقنية ومعالجة البيانات والأمن السيبراني، واستكمال اعتماد المتبقي من الوظائف المخصصة للوزارة ضمن خطة التوظيف الوطنية.

ودعا المجلس في ذات القرار إلى تمكين الوزارة من تملك الأراضي المناسبة؛ لإنشاء مبنى دائم لمقر الوزارة الرئيس وفروعها؛ مراعاةً للتوسع في مهامها واختصاصاتها، وتوفير المبالغ اللازمة لتطوير مساجد المشاعر المقدسة ومساجد الحل.

منصة للأرصاد

وفي سياقٍ آخر، أصدر المجلس قراراً بمطالبة المركز الوطني للأرصاد بإنشاء منصة إلكترونية وطنية سهلة الاستخدام؛ لتقديم خدمات المركز من خلالها، داعياً المركز في قراره إلى توظيف حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي على النحو الأمثل؛ لنشر الوعي، وزيادة ثقة المجتمع بجودة منتجاته، وتطوير قاعدة لبيانات الأرصاد الساعية عالية الدقة والموثوقية، وتبسيط إجراءات الاستفادة منها.

كما طالب المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإطلاق قمر صناعي خاص بدراسة الغلاف الجوي والمناخ ومراقبة المنظومة البيئية والزراعية والمائية، وهي توصية إضافية مشتركة مقدمة من كل من: عضو المجلس الدكتور ياسر حافظ، وعضو المجلس الدكتور فهد الطياش، وعضو المجلس الدكتورة منى آل مشيط، وقد تبنّت اللجنة مضمونها.