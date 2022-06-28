شكرا لقرائتكم خبر إتاحة مواقع فعاليات للزوار على مدار العام بموسم جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عززت إدارة موسم جدة عنصر الاستدامة في مناطق الفعاليات التي شهدت العديد من العروض والفعاليات المميزة على مدى شهرين.

ويواصل الموسم فعالياته من خلال 8 مواقع ضمن فعاليات عروضه الـ13 مع بدء العد التنازلي لانتهاء الموسم، وذلك في أوقات متفاوتة طوال العام، بحيث ستكون إدارتها وتشغيلها في مدد مختلفة خلال العام عن طريق شركاء الموسم في القطاعين الحكومي والخاص؛ وذلك تحقيقا لعنصر الاستدامة في فعاليات المتنوعة، وتأكيدا على حرص إدارة الموسم على خلق أثر دائم للموسم داخل المدينة، وديمومة الفعاليات طوال العام، بما يحقق الأهداف الرئيسة من الموسم.

وأكد المدير العام لموسم جدة نواف قمصاني على حرص إدارة الموسم على عنصر الاستدامة والشمولية والتنوع في تقديم أكثر من 2800 يوم من الفعاليات، حيث تشهد عروضا وتجارب وألعابا ومعارض ومسارح وحفلات، إضافة إلى التنافسية في تقديم أكثر من 36 عرضا وتجربة وفعالية تقام في المملكة للمرة الأولى ونحو 6 فعاليات هي الأولى من نوعها، منوها باستفادة مدينة جدة من المقومات التي حظت بها وجعلتها وجهة سياحية مناسبة صيفا وشتاء؛ لتسجل على مدى شهرين كاملين رقما قياسيا في عدد الزوار الذي وصل إلى أكثر من 5 ملايين زائر استمتعوا خلالها بالفعاليات المصاحبة.

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