شكرا لقرائتكم خبر فلكية جدة: القمر يصل منزلة الاقتران لشهر ذي الحجة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشير الحسابات الفلكية إلى أن القمر سيصل منزلة الاقتران لشهر ذي الحجة اليوم - حسب تقويم أم القرى - عند الساعة 05:52 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن الشمس غربت من أفق مكة المكرمة عند الـ07:07 مساء أمس وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع 05 درجات، والزاوية التي تفصله عن الشمس «الاستطالة» 06 درجات، وإضاءته 0.3 %، وسيغرب عند الساعة 07:39 مساء بعد (32 دقيقة) من غروب الشمس، وبذلك ستتحقق شروط دخول الشهر فلكيا، لافتا النظر إلى أن رؤية القمر ستكون ممكنة بصعوبة بواسطة أجهزة الرصد بسبب إضاءته الضئيلة وعمره الصغير.

وقال «سيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى (الإهلال)، وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بعد اقترانه بالشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه، وسيكون ذلك متحققا في اليوم التالي».