اتفاقية لتطوير المجالات التراثية في 4 قطاعات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تطوير المجالات التراثية في 4 قطاعات، وقعت هيئة التراث اتفاقية تفاهم مع جامعة جدة ممثلة في «كلية العلوم الاجتماعية» للتعاون في الأنشطة والمشاريع ذات العلاقة بالتراث الثقافي بقطاعاته الأربعة (الآثار، والتراث العمراني، والحرف اليدوية، والتراث غير المادي).

وتضمنت مجالات التعاون الاستفادة من البيانات في إجراء الأبحاث الأكاديمية والدراسات الخاصة بالتراث الثقافي، والتعاون في دعم مواقع ونشاط التراث وحماية المكونات التراثية في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى إقامة الدورات التدريبية، والندوات والمؤتمرات.

وتأتي الاتفاقية ضمن جهود هيئة التراث في تطوير القطاع والنهوض بمقوماته، وامتدادا لحرصها على تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص لتنمية العمل المشترك في المجالات التراثية.

وتلتقي الاتفاقية مع مساعي جامعة جدة بقطاعاتها المختلفة في تفعيل الشراكات التي تحقق مستهدفات رؤية الجامعة ببنـاء كـوادر وطنيـة تمتلك المهارات والمعـارف، والعمل على صياغة البرامج والمناهج الدراسية التي تسهم في التفاعل بين التخصصات الجديدة.