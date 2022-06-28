اتفاقية لتطوير المجالات التراثية في 4 قطاعات

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وتضمنت مجالات التعاون الاستفادة من البيانات في إجراء الأبحاث الأكاديمية والدراسات الخاصة بالتراث الثقافي، والتعاون في دعم مواقع ونشاط التراث وحماية المكونات التراثية في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى إقامة الدورات التدريبية، والندوات والمؤتمرات.وتأتي الاتفاقية ضمن جهود هيئة التراث في تطوير القطاع والنهوض بمقوماته، وامتدادا لحرصها على تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص لتنمية العمل المشترك في المجالات التراثية.
وتلتقي الاتفاقية مع مساعي جامعة جدة بقطاعاتها المختلفة في تفعيل الشراكات التي تحقق مستهدفات رؤية الجامعة ببنـاء كـوادر وطنيـة تمتلك المهارات والمعـارف، والعمل على صياغة البرامج والمناهج الدراسية التي تسهم في التفاعل بين التخصصات الجديدة.
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