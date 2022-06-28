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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تم استعراض التجربة السعودية في تمكين ذوي الإعاقة، شاركت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في فعاليات ورشة العمل الثانية حول التصنيف العربي للإعاقة، التي تنظمها الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وجامعة الدول العربية ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، حيث مثل الوزارة في الورشة الوكيلة المساعدة للتأهيل الاجتماعي الدكتورة أسيل العبدالكريم.

واستعرضت الدكتورة العبدالكريم تجربة المملكة المتمثلة في تطوير منهجية وأساليب التقييم الشامل للإعاقة، الذي يشمل التقييم الصحي والاجتماعي وتقييم القدرات الحياتية، وتقييم القدرة على العمل، حيث تقود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية بالمملكة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا لرؤية المملكة 2030. يذكر أن الوزارة تشارك في هذه الورش انطلاقا من رغبتها في إبراز جهود المملكة في تقييم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والاطلاع على مختلف التجارب.



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