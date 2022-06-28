تدريب الطلاب على أبرز الألعاب الذهنية العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن مبادرات برنامج «جودة الحياة»، أطلقت وزارة التعليم حزمة من الدورات المجانية للطلاب والطالبات لتدريبهم على أبرز الألعاب الذهنية العالمية في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وجامعة الأميرة نورة بالرياض لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 المرتبطة بهدف تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع. وأشار المدير التنفيذي لقطاع دعم التنفيذ والمدير التنفيذي المكلَّف لقطاع التسويق والتواصل في مركز برنامج جودة الحياة، خالد البكر أن إطلاق تلك الدورات خطوة أولى تتبعها خطوات أكبر ضمن مبادرات البرنامج لدعم الرياضات الذهنية وتعزيز أنماط الحياة الإيجابية المرتبطة بها. وتهدف المبادرة إلى تأهيل وتشغيل مرافق ومراكز متخصصة في وتهدف المبادرة إلى تأهيل وتشغيل مرافق ومراكز متخصصة في الرياضة الذهنية، لأهميتها للطلاب والطالبات، وانعكاساتها الإيجابية على الصحة النفسية.

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