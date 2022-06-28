إعلان نتائج الوظائف العسكرية بحرس الحدود

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ودعت الإدارة الراغبين بمعرفة نتيجة وطلبات القبول الرجوع لمنصة (أبشر - توظيف) على الرابط: https://jobs.sa.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة (رقيب - وكيل رقيب - عريف - جندي) للرجال.ودعت الإدارة الراغبين بمعرفة نتيجة وطلبات القبول الرجوع لمنصة (أبشر - توظيف) على الرابط: https://jobs.sa.

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