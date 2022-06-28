المحكمة العليا تدعو لتحري هلال ذي الحجة اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم.

وقالت المحكمة في بيانها «إنه نظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا بأن الثلاثاء (أمس) حسب تقويم أم القرى هو المكمل لشهر شوال لعام 1443هـ ثلاثين يوما، وأن اليوم الأربعاء حسب تقويم أم القرى هو غرة شهر ذي القعدة. ودعت المحكمة من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إلى إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وأشارت المحكمة إلى أنها تأمل ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.