نادي الهلال يعلن تمديد عقد مدافعه الكوري الجنوبي جانغ هيون سو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
أعلن نادي الهلال عن تجديد عقد المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو لمدة موسم رياضي واحد إضافي، وذلك حسبما ذكر المركز الإعلامي بنادي الهلال اليوم الثلاثاء.
وتوج فريق الهلال بلقب الدوري للمحترفين إثر تغلبه على حساب الفيصلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، على ملعب “الملك فهد الدولي” ضمن منافسات الجولة الثلاثين والأخيرة ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الحالي 2021-2022.
جاءت أهداف المباراة عن طريق أوديون إيجالو (هدفين) في الدقيقتين 7 و64 على التوالي لصالح فريق الهلال، بينما سجل هدف الفيصلي اللاعب كلايسون فييرا في الدقيقة 70 من عمر المباراة.
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