اخبار الخليج – تمكين تدعم توظيف حوالي 120 بحريني في «جي.آي.جي الخليج للتأمين» ضمن خطة توسع المقر الإقليمي للشركة في البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬عن‭ ‬دعمه‭ ‬لمجموعة‭ ‬الخليج‭ ‬للتأمين‭ ‬‮«‬جي‭.‬آي‭.‬جي‮»‬‭ ‬‮«‬أكسا‭ ‬الخليج‭ ‬سابقًا‮»‬‭ ‬لتوظيف‭ ‬حوالي‭ ‬120‭ ‬بحريني،‭ ‬حيث‭ ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬‮»‬تمكين‮»‬‭ ‬بتعزيز‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬لتكون‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬للتوظيف‭ ‬محليًا‭ ‬ودوليًا،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لتطويرهم‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬تنافسيتهم‭.‬

كما‭ ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬نتيجة‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬تمكين‭ ‬ومجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ -‬الجهة‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬النوعية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بحيث‭ ‬تم‭ ‬استكمال‭ ‬مشروع‭ ‬المقر‭ ‬الإقليمي‭ ‬الجديد‭ ‬للشركة‭ ‬في‭ ‬2020‭ ‬ليغطي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬دول‭ ‬ونتيجة‭ ‬لنجاح‭ ‬تجربة‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬عملياتها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وجودة‭ ‬البيئة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬وتوافر‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬المؤهلة‭ ‬قررت‭ ‬الشركة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬زيادة‭ ‬حجم‭ ‬الخدمات‭ ‬والتوظيف‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

ويضم‭ ‬المقر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للشركة‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬تصميمه‭ ‬وفقًا‭ ‬لأحدث‭ ‬الخطوط‭ ‬المعمارية‭ ‬المستدامة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬موظف‭ ‬وتصل‭ ‬نسبة‭ ‬البحرنة‭ ‬إلى‭ ‬60‭ %. ‬حيث‭ ‬تبدي‭ ‬الشركة‭ ‬التزامها‭ ‬بتطوير‭ ‬عملياتها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والتي‭ ‬تضم‭ ‬حاليًا‭ ‬عدة‭ ‬أقسام‭ ‬منها‭ ‬الإكتوارية‭ ‬والمالية‭ ‬والموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والمشتريات‭ ‬ومركز‭ ‬الاتصال‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬التدريب‭ ‬الاقليمي‭ ‬كما‭ ‬تعمل‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أبرز‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬تأمين‭ ‬المركبات‭ ‬والتأمين‭ ‬الصحي‭ ‬وتأمين‭ ‬المنشآت‭ ‬والممتلكات‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التأمينية‭ ‬للأفراد‭ ‬والمؤسسات‭.‬

وبفضل‭ ‬سياسة‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬التدريب‭ ‬والتطور‭ ‬المستمر،‭ ‬تم‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬منها‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬البحرنة‭ ‬إلى‭ ‬90‭% ‬في‭ ‬الوظائف‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬المباشرة‭ ‬بالعملاء،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مؤشرات‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬وزيادة‭ ‬نسبة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬إلى‭ ‬50‭%. ‬وسيساهم‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬لخطط‭ ‬النمو‭ ‬المستقبلية‭ ‬للشركة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬لها‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬وفق‭ ‬نهج‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬العملاء‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكّد‭ ‬السيد‭ ‬حسين‭ ‬محمد‭ ‬رجب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ ‬“تمكين”‭ ‬التزام‭ ‬تمكين‭ ‬الكامل‭ ‬بتحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬الرئيسة‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬لتكون‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬للتوظيف،‭ ‬وتعزيز‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ليكون‭ ‬المحرك‭ ‬الرئيس‭ ‬للنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمكينهم‭ ‬من‭ ‬توظيف‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬تتيحها‭ ‬المتغيرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬لزيادة‭ ‬مشاركتهم‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي،‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬الأولويات‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الواعدة‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬أكبر‭ ‬قطاع‭ ‬غير‭ ‬نفطي‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬وخلق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬النمو‭ ‬النوعية‭ .‬

وأضاف‭: ‬“نثمّن‭ ‬جهود‭ ‬“جي‭.‬آي‭.‬جي‭ ‬الخليج”‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬وتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬رؤية‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬والتأثير‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬”

من‭ ‬جانبه‭ ‬صرّح‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬حميدان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬قائلا‭: ‬“يأتي‭ ‬إستثمار‭ ‬“جي‭.‬آي‭.‬جي”‭ ‬الخليج‭ ‬بمقرها‭ ‬الإقليمي‭ ‬الجديد‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تأكيدًا‭ ‬على‭ ‬المكانة‭ ‬التي‭ ‬اكتسبتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة،‭ ‬كما‭ ‬يعكس‭ ‬السمات‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬جذب‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية،‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬الموقع‭ ‬الجغرافي‭ ‬المميز‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬ووفرة‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬المؤهلة‭ ‬ذات‭ ‬المهارات‭ ‬العالية،‭ ‬والتكاليف‭ ‬التشغيلية‭ ‬التنافسية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مقرًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬لعملياتها‭.‬”

‭ ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬السيد‭ ‬بول‭ ‬أدامسون‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬ل‭ ‬“جي‭.‬آي‭.‬جي”‭ ‬بكفاءة‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬وقال‭: ‬“إنّ‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬شركتنا‭ ‬تقدم‭ ‬خير‭ ‬مثال‭ ‬على‭ ‬كفاءة‭ ‬الموظف‭ ‬البحريني‭ ‬ونسعى‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التوظيف‭ ‬للكفاءات‭ ‬المحلية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لبناء‭ ‬فريق‭ ‬عملنا‭ ‬في‭ ‬الخليج‭. ‬نفخر‭ ‬بتاريخنا‭ ‬الممتد‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬هذا‭ ‬الالتزام‭ ‬والاستثمار‭ ‬الجديد‭ ‬والذي‭ ‬يخلق‭ ‬فرصًا‭ ‬وظيفية‭ ‬جديدة‭ ‬للبحرينيين‭ ‬ويساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬استدامة‭ ‬العمليات‭.‬”

يذكر‭ ‬أن‭ ‬“تمكين”‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬جهودها‭ ‬لصقل‭ ‬مهارات‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬وخلق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الوظيفية‭ ‬النوعية‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الواعدة‭ ‬وبالأخص‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية،‭ ‬فقد‭ ‬أعلنت‭ ‬مؤخرًا‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرة‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬ومعهد‭ ‬الإكتواريين‭ ‬بلندن‭ ‬ومعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ ‬لتدريب‭ ‬وتوظيف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العلوم‭ ‬الإكتوارية‭ ‬والذي‭ ‬سيساهم‭ ‬في‭ ‬تطورهم‭ ‬الوظيفي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التأمين‭.‬

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‭ ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬باقة‭ ‬البرامج‭ ‬الستة‭ ‬عشر‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬تمكين‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬خطة‭ ‬التحول‭ ‬الشاملة‭ ‬والتي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬تأثير‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تطوير‭ ‬برامج‭ ‬تمكين‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الجلسات‭ ‬التشاورية‭ ‬مع‭ ‬ممثلين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬بما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬وتطلعات‭ ‬السوق‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتعافي‭ ‬الاقتصادي‭.‬