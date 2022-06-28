تنويه بشأن فترة التحريم للأدوية البيطرية للمواشي قبل العيد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أصدرت إدارة الإرشاد الزراعي تنبيهًا بشأن التأكد من تمام فترة التحريم المتعلقة بتطهير جسم المواشي من أي أدوية بيطرية.
وأشارت في تغريدة على حسابها الشخصي بتويتر: “عند الاحتفاظ بالمواشي لتسويقها أو استهلاكها في عيد الأضحى المبارك تأكد من انتهاء فترة التحريم لأي أدوية بيطرية يتم إعطائها للمواشي قبل موعد العيد”.
كما شددت على التأكد من خلو جسد الماشية من الأدوية وخصوصًا أدوية الجرب والمضادات الحيوية.
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