اخبار دوليه – الروبل الروسي ينزل عن مستوى 52 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ مايو 2015

محمد بن مسعود - الدمام - سجل‭ ‬الروبل‭ ‬الروسي‭ ‬مستوى‭ ‬مرتفعا‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬أعوام‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مع‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬من‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬تحركات‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬ومدفوعات‭ ‬ضرائب‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬غطى‭ ‬على‭ ‬تأثير‭ ‬بيانات‭ ‬غربية‭ ‬بأن‭ ‬روسيا‭ ‬تخلفت‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬مدفوعات‭ ‬سندات‭ ‬دولية‭.‬

وأصبح‭ ‬الروبل‭ ‬العملة‭ ‬الأفضل‭ ‬أداء‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬طارئة‭ ‬اتخذتها‭ ‬السلطات‭ ‬لحماية‭ ‬النظام‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬الغربية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أرسلت‭ ‬موسكو‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬جنوها‭ ‬إلى‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وعند‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬في‭ ‬الجلسة،‭ ‬سجل‭ ‬الروبل‭ ‬50‭.‬61‭ ‬مقابل‭ ‬الدولار‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬موسكو‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬أواخر‭ ‬مايو‭ ‬أيار‭ ‬2015‭. ‬وقفز‭ ‬إلى‭ ‬54‭.‬40‭ ‬أمام‭ ‬اليورو،‭ ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬منذ‭ ‬أبريل‭ ‬نيسان‭ ‬2015‭ .‬

وعند‭ ‬الساعة‭ ‬1610‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش،‭ ‬كان‭ ‬الروبل‭ ‬مرتفعا‭ ‬حوالي‭ ‬ثلاثة‭ ‬بالمئة‭ ‬عند‭ ‬51‭.‬88‭ ‬مقابل‭ ‬العملة‭ ‬الخضراء‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬2‭.‬5‭ ‬بالمئة‭ ‬أمام‭ ‬اليورو‭ ‬عند‭ ‬54‭.‬677‭ .‬