محمد بن مسعود - الدمام - بشرى سارة لكل مريض يتألم من وجع العظام .. مستشفى صحتك بمدينة القاعدة محافظة اب يقيم المخيم المجاني لجراحة العظام

برعاية معالي وزير الصحة والسكان (استاذ دكتور/ طه المتوكل) ومدير مكتب الصحة العامة بالمحافظة (الدكتور عبدالله السماوي) ومدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمديرية (الدكتور نجيب الكامل). وبمناسبة حصول مستشفى صحتك الاهلي على المركز الأول على مستوى المديرية، تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : والمركز الثاني عشر على مستوى محافظة اب، في تقييم وزارة الصحة اليمنية للمستشفيات الخاصة للعام 2021 م. وكذا قدوم عيد الأضحى المبارك. يعلن مستشفى صحتك الاهلي — وللمرة الثانية (بجهود وتمويل ذاتية). عن إقامة المخيم الطبي المجاني لجراحة العظام للحالات الغير طارئة، على النحو التالي: #؛عمليات نزع الصفائح ومسامير العظام مجانا، # المعاينة مجاناااا في قسم العظام، # تخفيض 20% من رسوم الفحوصات والاشعة وبقية الخدمات الخاصة بقسم العظام، ابتداء من يوم السبت المقبل الموافق 2 يوليو الموافق 3 ذوالحجة 1443 ه‍ وحتى يوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022 م. للحجز والاستفسار الاتصال على الرقم الثابت 04435877 او مراسلتنا على الواتس 04435877 او على الصفحة الخاصة على الفيس بوك (مستشفى صحتك الاهلي) او التيليجرام……. https://www.facebook.com/Sehatak.Alahli.Hospital/

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