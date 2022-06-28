شاهد| «نورة عبدالله».. قصة أول مدربة سعودية للرماية على ظهر الخيل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

سلطت تقرير مصور لـ برنامج “سيدتي” المعروض عبر شاشة “روتانا خليجية” اليوم الثلاثاء، الضوء على قصة مشرفة لفتاة سعودية تدعى “نورة عبد الله”، وهي أول مدربة سعودية للرماية على ظهر الخيل.

وقالت “نورة” إنها تحب الخيل منذ الصغر، لافتة إلى أن والدتها كانت حريصة على أن تعلمها الرياضات النادرة، ولما رأت فيها حب الخيل، علمتها الركوب بشكل صحيح، وبحثت عن أندية في المملكة لهذا الهدف.

ولفتت إلى أن والدها اشترى لها خيلا في سن الثانوية، متابعة: “كنت أذهب إلى المزرعة وأركب الخيل بدون أي إشراف، والخيل ما كنت متعلمة، وكنت أتعامل معها بطريقتي الخاصة”.

وأشارت “نورة عبدالله” إلى أنها واصلت مسيرتها، وتعلمت ركوب الخيل العربي والرماية التقليدية بالقوس.