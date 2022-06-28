ثلاثي الأهلي إلى النصر.. صفقة القرن على الأبواب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض يجهز نادي النصر للتعاقد مع بعض لاعبي الأهلي في الموسم المقبل بعد هبوط الراقي لدوري الدرجة الأولى. وكشف الإعلامي نايف الروقي عن رغبة النصر في التعاقد مع 3 لاعبين بين صفوف الأهلي وهم محمد الربيعي وأليوسكي وعبد الرحمن غريب. وأشار إلى أن إدارة النصر بحاجة إلى هؤلاء اللاعبين في تلك المراكز التي يعاني العالمي من نقص كبير فيها. أخبار قد تهمك

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