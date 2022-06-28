أضرار الحشيش والكبتاجون والشبو على المتعاطي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

يواصل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون حملته التوعوية عن أضرار تعاطي المخدرات وذلك تحت شعار ( شيء يضيع كل شيء) بالتزامن مع اليوم العالمي للمخدرات، وتطرق المجلس خلال حملته عن أضرار العديد من المواد المخدرة على جسم الأنسان، من خلال عدداً من الانفوجرافيك التي نشرها للتوعية المجتمعات من أخطارها عبر حساباته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المجلس أن تاثير تعاطي مادة الحشيش خلال الفترة الأولى يشعرك ببطء مرور الوقت، وفقدان الدافعية لعمل الامور المهمة واللامبالاة، إضافة إلى إحمرار وجفاف العينين والفم وسطوع الرؤية، وأضاف المجلس بان استمرار تعاطي مادة الحشيش لمدة اشهر قد تصيب الانسان برهاب اجتماعي شديد، ومشاكل تنفسية مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية، وتغيرات بالدماغ حيث أن المادة الفعالة للحشيش تترسب في الجهاز العصبي، كما أنه قد يصاب الشخص بامراض نفسية مزمنة مثل أكتئاب حاد و قلق وفصام و جنون والارتياب والهلوسة.

وأضاف المجلس حول تأثير تعاطي مادة الشبو، أن المرحلة الأولى من تعاطيها تؤثر على القلب والاوعية الدموية بحيث يرتفع ضغط الدم مع تزايد معدل نبضات القلب إضافة إلى تسارع الانفاس ومن الممكن أن يواجه صعوبة في التنفس، كما أن من تأثيرات تعاطي مادة الشبو أنها تساعد على ارتفاع درجة حرارة الجسم والتعرق مع الحركة الزائدة، أما أن امتدت فترة تعاطيها لعدة أشهر فقد يصاب الشخص بالهلوسة البصرية والسمعية والحسية، ويعتقد الشخص بأنها حالة حقيقية ولكن ليس لها وجود بالواقع، ومن تأثيراتها ايضاً أنها تقوم بتغيرات دائمة في تركيبة ووظائف الدماغ المسؤولة عن الذاكرة وأتخاذ القرار والمشاعر، كما أنها تعرض متعاطيها للصداع و صعوبة النوم ومشاكل نفسية مزمنة مثل الاكتئاب والقلق ومرض الفصام وتقرحات بالاسنان والبشرة وخسارة في الخلايا المنتجة للدوبامين.

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وأردف الصحة الخليجي حول تأثير مادة الكبتاجون على متعاطيها انها تتمثل في تشنجات وقلة في النوم مع حركة زائدة وإرتفاع في درجات حرارة الجسم و التعرق، ومع استمرار تعاطيها لعدة أشهر قد يمتد تأثيرها على خلايا المخ وضمور بالجهاز العصبي، مع الاصابة بامراض نفسية وأكتئاب حاد وفصام وهلوسة وشكوك، إضافة إلى صعوبات في التنفس ما قد يصاب بتسمم في الدم ، وأحداث مشاكل في العين مثل نزيف شبكة العين وأمراض القلب والاوعية الدموية مثل توقف القلب.

ونوه مجلس الصحة الخليجي أن في غالب الأمر قد يصل الشخص المتعاطي للمرحلة الأخيرة دون المرور في المرحلة الأولى لذلك لا تجعل رحلة المخدرات قرارك.