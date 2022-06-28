شكرا لقرائتكم خبر عن منفذ الوديعة.. منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بمنظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات, برزت جهود الجهات الحكومية لخدمة حجاج بيت الله الحرام بمنفذ الوديعة الحدودي بمنطقة نجران، من خلال العمل الدؤوب المستمر على مدار الساعة في إنهاء إجراءات دخول الحجاج اليمنيين إلى المملكة، بكل يسر وسهولة لتأديتهم مناسك الحج بكل راحة واطمئنان؛ وذلك تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- وبمتابعة سمو أمير منطقة نجران، وسمو نائبه.

ووقفت وكالة الأنباء السعودية "واس" خلال جولة لفريقها الميداني اليوم بمنفذ الوديعة، على الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات الحكومية ذات العلاقة في استقبال حجاج بيت الله الحرام بتقديم جميع الخدمات لهم، حيث تدعم الجوازات بالكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لأعمال الحج لضمان سرعة إنهاء إجراءات دخول الحجاج؛ لكي يتمكنوا من العبور في وقت قياسي ودون تأخير، في حين تقدم جمارك المنفذ خدماتها لضيوف الرحمن المتمثلة في تجهيز مسارات خاصة بحافلات نقل الحجاج وإعطائهم الأولوية في إنهاء إجراءات الدخول، والتفتيش عبر أجهزة الأشعة السينية لسرعة إنهاء الإجراءات، والتفويج المنظم عبر خيام كبيرة مكيفة، إلى جانب رفع طاقة المنفذ التشغيلية لاستقبال الحجاج وتيسير دخولهم.

كما دعمت صحة نجران مركز المراقبة الصحية بالمنفذ بالتجهيزات الطبية وغير الطبية وتوفير بيئة العمل المناسبة لاستقبال ضيوف الرحمن، إضافةً إلى 89 من العاملين من الكوادر الطبية والإدارية، إلى جانب تجهيز عيادة متكاملة باستراحة استقبال الحجاج تُقدَّم من خلالها الخدمات الإسعافية والعلاجية، وتقديم الرعاية الطبية للمرضى ونقل الحالات الطارئة لأقرب مرفق صحي مناسب للحصول على العلاج حسب الحالة.

وكلف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران عددًا من الدعاة للإجابة عن استفسارات الحجاج الدينية ومناسك الحج.

كما قُدِّمت مجموعة من المطويات والكتيبات التي تسهم في إرشاد وتعليم الحاج بأحكام المناسك بكل يسر وطمأنينة وفق الهدي النبوي وبعدة لغات عالمية، كما وُفِّرت شاشات مكتبية رقمية تحتوي على مواد علمية تمكن الحجاج من تحميلها عبر جوالاتهم لمتابعة أعمال الحج، وجميع التعليمات التي يحتاجها الحاج في رحلته حتى ختام المناسك.

ويشارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بنجران في استقبال الحجاج اليمنيين وتوزيع المطبوعات التوعوية والإرشادية، بالإضافة إلى معرض إرشادي توعوي متكامل أنشئ خصيصاً في استراحة الحجاج، فيما وزع فرع هيئة الهلال الأحمر حقائب إسعافية على الحجاج تحتوي على كتيبات توعوية عن الإسعافات الأولية.

وتقوم دوريات أمن الطرق بدورها في مرافقة تفويج حافلات الحجاج من منفذ الوديعة، إلى استراحة الحجاج، حتى خروجهم من حدود منطقة نجران في مركز سلطانة.

ويشرف فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنجران على الجمعيات التي تقدم الخدمة للحجاج من تغذية وإعاشة، حيث قُدِّم أكثر من 8000 وجبة ساخنة وجافة، وقُدِّمت عربات كهربائية للمسنين، والمشروبات والمياه.