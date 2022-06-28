شكرا لقرائتكم خبر عن السفر إلى تايلند.. 4 اشتراطات و10 نصائح والان نبدء بالتفاصيل

اشتراطات السفر

الدمام - شريف احمد - بعد إعلان سفارة المملكة في تايلند، عن السماح للسعوديين بالدخول إلى تايلند دون الحصول على تأشيرة لمدة شهر، أصبحت خطوات واشتراطات السفر أسهل كثيرا عن ذي قبل.

إذا كنت ترغب في الذهاب إلى تايلند لأي سبب، ينبغي عليك القيام بهذه المتطلبات الضرورية، وفقًا لسفارة المملكة هناك.

1- تذكرة سفر ذهاب وعودة مؤكدة.

2- شهادة تطعيم بلقاح كوفيد-19 جرعتين أو أكثر معتمدة من وزارة الصحة.

3- طباعة جميع المستندات لتقديمها عند الوصول.

4- للمسافرين غير الملقحين تقديم نتيجة اختبار RT-PCR سلبية خلال 72 ساعة من مغادرة جهة القدوم.

نصائح هامة

أوصت السفارة المسافرين بضرورة اتباع الآتي:

1- الاحتفاظ بجواز السفر كوثيقة رسمية وعدم تسليمه لأي شخص إلا لموظف مسؤول يرغب في الاطلاع عليه كإثبات شخصية.

2- تسجيل جوازات السفر إلكترونياً لدى السفارة عن طريق الموقع الرسمي أو التطبيق الإلكتروني.

3- عند فقدان أو سرقة جواز السفر يجب إبلاغ أقرب مركز شرطة فوراً ومراجعة السفارة لإكمال الإجراءات اللازمة.

4- عدم التعرض للأديان أو المساس بالمعتقدات والرموز الدينية.

5- عدم الوثوق في الأشخاص الذين يدعون أنهم أصحاب شركات أو تجارة.

6- الابتعاد عن الأماكن المشبوهة.

7- أخذ الحيطة والحذر عند التسوق والتنزه من حوادث السرقات.

8- التأكد عند تأجير شقة أو منزل أو سيارة أن يكون هناك عقد تأجير قانوني من مكتب عقارات معتمد.

9- عدم التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك تجنباً لدفع أي غرامات مالية.

10- للوصول لوسط بانكوك أو أي مدينة أخرى استخدم سيارات الأجرة المسجلة عند الجهات الرسمية من المطار وخصوصاً للعوائل مع إمكانية تسجيل رقم اللوحة المثبتة أمام الراكب للاستدلال عليها عند الحاجة.