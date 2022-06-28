شكرا لقرائتكم خبر عن السفر إلى تايلند.. 4 اشتراطات و10 نصائح والان نبدء بالتفاصيل
اشتراطات السفر
إذا كنت ترغب في الذهاب إلى تايلند لأي سبب، ينبغي عليك القيام بهذه المتطلبات الضرورية، وفقًا لسفارة المملكة هناك.
1- تذكرة سفر ذهاب وعودة مؤكدة.
2- شهادة تطعيم بلقاح كوفيد-19 جرعتين أو أكثر معتمدة من وزارة الصحة.
3- طباعة جميع المستندات لتقديمها عند الوصول.
4- للمسافرين غير الملقحين تقديم نتيجة اختبار RT-PCR سلبية خلال 72 ساعة من مغادرة جهة القدوم.
نصائح هامة
أوصت السفارة المسافرين بضرورة اتباع الآتي:
1- الاحتفاظ بجواز السفر كوثيقة رسمية وعدم تسليمه لأي شخص إلا لموظف مسؤول يرغب في الاطلاع عليه كإثبات شخصية.
2- تسجيل جوازات السفر إلكترونياً لدى السفارة عن طريق الموقع الرسمي أو التطبيق الإلكتروني.
3- عند فقدان أو سرقة جواز السفر يجب إبلاغ أقرب مركز شرطة فوراً ومراجعة السفارة لإكمال الإجراءات اللازمة.
4- عدم التعرض للأديان أو المساس بالمعتقدات والرموز الدينية.
5- عدم الوثوق في الأشخاص الذين يدعون أنهم أصحاب شركات أو تجارة.
6- الابتعاد عن الأماكن المشبوهة.
7- أخذ الحيطة والحذر عند التسوق والتنزه من حوادث السرقات.
8- التأكد عند تأجير شقة أو منزل أو سيارة أن يكون هناك عقد تأجير قانوني من مكتب عقارات معتمد.
9- عدم التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك تجنباً لدفع أي غرامات مالية.
10- للوصول لوسط بانكوك أو أي مدينة أخرى استخدم سيارات الأجرة المسجلة عند الجهات الرسمية من المطار وخصوصاً للعوائل مع إمكانية تسجيل رقم اللوحة المثبتة أمام الراكب للاستدلال عليها عند الحاجة.