أمير مكة: مشروع لتطوير البنية التحتية في جبل الرحمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية خالد الفيصل الشكر للقيادة الحكيمة نظير ما توليه من رعاية واهتمام بالحرمين الشريفين، وما وفرته من إمكانات لخدمة ضيوف الرحمن.

جاء ذلك خلال تفقده المشاعر المقدسة للوقوف على الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن وترؤس اجتماع لجنة الحج المركزية بمشعر منى.

وأكد ضرورة تضافر الجهود لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات ليؤدوا مناسكهم بيسر وطمأنينة، مشيرا إلى أنه بسبب جائحة كورونا سيؤدي فريضة الحج هذا العام مليون حاج، منهم 150 ألفا من الداخل و850 ألفا من الخارج.

ولفت إلى وجود مشروع لتطوير البنية التحتية والمنطقة المحيطة بجبل الرحمة على مساحة 200 ألف م2 مرحلة أولى، ويتضمن إنشاء مواقف عامة للحافلات والسيارات، إلى جانب إنارة الجبل والمنطقة المحيطة به. كذلك بدأ تنفيذ مشروع تطوير المخيمات بمشعر منى على مساحة نصف مليون م2، ويغطي ما نسبته 20% من المخيمات الحالية.

واستمع إلى شرح عن مشروع تطوير المنطقة المحيطة بجبل الرحمة بمساحة 200 ألف م2، والذي يحتوي على مواقع الجهات الحكومية وإنارة جبل الرحمة والمنطقة المحيطة به وتطوير البنية التحتية بمسطحات خضراء ومنطقة مطاعم.

وفي نهاية الجولة، رأس أمير مكة اجتماع ‏لجنة الحج المركزية بمشعر ‏مزدلفة، واستمع إلى شرح عن استعدادات الجهات لخدمة ضيوف الرحمن. ورافقه في الجولة وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة ومدير الأمن العام الفريق البسامي محمد البسامي.

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