شكرا لقرائتكم خبر تفويج 14 ألف حاج من المدينة إلى مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غادر 14,093 حاجا من جنسيات مختلفة المدينة المنورة أمس الأول إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة لأداء مناسك الحج هذا العام.

وجرت أعمال تفويج حافلات نقل الحجاج بمركز مراقبة تفويج الحجاج والمعتمرين، ومركز تفويج حجاج البر التي تنفذها مختلف الجهات المعنية، ضمن الخطة التشغيلية لموسم الحج بالمدينة المنورة، بإشراف لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، وبمتابعة وزارة الحج والعمرة لمتابعة انسيابية مهام تفويج الحجاج.

وترافق حافلات نقل الحجاج خدمات شاملة ضمن برنامج عمل دقيق يهدف إلى تيسير انتقال الحجاج عبر مساكنهم وفق مواعيد زمنية مجدولة مسبقا، ومتابعة وصولهم إلى ميقات ذي الحليفة أو مركز التفويج، والتوجه مباشرة إلى مكة المكرمة عبر طريق الهجرة السريع، وتواكبهم جميع الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية، وخدمات الإرشاد والتوجيه الميداني للحافلات أثناء عملية التفويج التي تبدأ منذ الصباح الباكر ويستمر حتى تفويج آخر حافلة عند السادسة مساء.

وباشرت وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة 953 حالة مغادرة من السكن لضيوف الرحمن منذ بدء موسم الحج هذا العام، فيما بلغ إجمالي الحجاج الذين غادروا المدينة المنورة إلى مكة المكرمة خلال الفترة الماضية 205,049 حاجا.

يذكر أن أعمال تفويج الحجاج تستمر حتى الخامس من ذي الحجة الذي يشهد تفويج الحجاج المتبقين كافة إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة.