إنجاز الأعمال النهائية لكورنيش سنابس بجزيرتي تاروت ودارين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنجزت أمانة المنطقة الشرقية الأعمال النهائية لكورنيش سنابس بجزيرتي تاروت ودارين، وذلك ضمن استراتيجية البلدية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأنسنة المدن وبرامجها لإقامة المشروعات التنموية، والدفع بالمشاريع السياحية التي تتوافق مع برامج جودة الحياة.

وتابعت الأمانة سير المشاريع التي تنفذها، والتي تهدف إلى التأكد والاطمئنان على سير العمل وسرعة الإنجاز، مع التوجيه بتوفير أعلى معايير الجودة في التنفيذ، وكذلك من أجل تحفيز العاملين في المشاريع على بذل جهدهم في إنجاز الأعمال بالشكل المطلوب وحل أي عقبات تقف أمام تنفيذها.

وتميز مشروع الكورنيش بخدمات لجميع الفئات والأعمار بمساحة إجمالية بلغت 100 ألف م2، ويتضمن ألعابا ترفيهية للأطفال وممرات المشاة وملاعب رياضية متعددة الاستخدام وممرات الدراجات بطول 1750 م ومواقف سيارات، وعددا من مواقع الفرص الاستثمارية المتنوعة، إضافة لمسطحات خضراء تقدر مساحتها بـ60 ألف م2.

وأكدت الأمانة على ضرورة مضاعفة الجهود لإنهاء المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد، مع مراعاة تطبيق جميع معايير الجودة في التنفيذ، لافتة النظر إلى أن هذه المشاريع ستنعكس بشكل إيجابي على خارطة التنمية في القطيف، وأن هناك عددا من المشاريع التنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة.