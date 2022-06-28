عمليات استقصاء وبائي في الطائف

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وأوضح مدير المكتب المهندس هاني القاضي أن 12 فرقة بيطرية تبذل جهودها لتطبيق الإجراءات الوقائية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف أعمال الاستقصاء الوبائي وسحب العينات العشوائية من الخيول الموجودة وتكثيف عمليات مكافحة نواقل الأمراض، تزامنا مع موسم سباقات الخيل بميدان الملك خالد للفروسية.وأوضح مدير المكتب المهندس هاني القاضي أن 12 فرقة بيطرية تبذل جهودها لتطبيق الإجراءات الوقائية.

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