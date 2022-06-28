شكرا لقرائتكم خبر الشورى يطالب بإجراءات لحماية الأطفال من تطبيقات التواصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مجلس الشورى أمس، مجلس شؤون الأسرة بعرض خطة الأنشطة التفصيلية لمنع عمل الأطفال، وتكثيف الجهود للتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالأمن السيبراني، لرصد الأخطار التي تواجه الطفل من تطبيقات وبرامج التواصل الاجتماعي، ومحاولة الحد منها ومعالجة آثارها.

وأشار أعضاء بالمجلس إلى أهمية تنسيق مجلس شؤون الأسرة مع المركز الوطني للتنافسية لتحديد الحلول التنظيمية والإجرائية اللازمة، لدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة عند إعداد مشروعات الأنظمة أو التعديل عليها.

فيما طالب الخطوط بوضع مؤشرات قياس أداء واضحة للمبادرات المخصصة للبعد الاستراتيجي (الارتقاء بتجربة الضيوف)؛ للتحسين المستمر لهذه التجربة وتطويرها بما يحقق رضا الضيوف وراحتهم، مؤكدا في قراره عدم استخدم تطبيقات التواصل الاجتماعي التجارية قناة رسمية للمراسلة لاستلام تقارير السلامة، والاستعاضة عن ذلك باستخدام الشبكة الداخلية الآمنة للمؤسسة.

كما طالب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإشغال الوظائف الشاغرة لديها، وتحوير بعضها إلى وظائف تخصصية.

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