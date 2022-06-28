الشورى يطالب بإجراءات لحماية الأطفال من تطبيقات التواصل

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وأشار أعضاء بالمجلس إلى أهمية تنسيق مجلس شؤون الأسرة مع المركز الوطني للتنافسية لتحديد الحلول التنظيمية والإجرائية اللازمة، لدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة عند إعداد مشروعات الأنظمة أو التعديل عليها.فيما طالب الخطوط بوضع مؤشرات قياس أداء واضحة للمبادرات المخصصة للبعد الاستراتيجي (الارتقاء بتجربة الضيوف)؛ للتحسين المستمر لهذه التجربة وتطويرها بما يحقق رضا الضيوف وراحتهم، مؤكدا في قراره عدم استخدم تطبيقات التواصل الاجتماعي التجارية قناة رسمية للمراسلة لاستلام تقارير السلامة، والاستعاضة عن ذلك باستخدام الشبكة الداخلية الآمنة للمؤسسة.
كما طالب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإشغال الوظائف الشاغرة لديها، وتحوير بعضها إلى وظائف تخصصية.
مناقشات ومطالبات
- استعراض تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
- التصويت بالموافقة على مطالبة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بالعمل على دراسة إنشاء ذراع استثماري (شركة استثمارية) لتنمية أموال المستفيدين.
- دعوة الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى تضمين صك الولاية عبارة «على الولي إشعار الهيئة بأي تصرفات استثمارية أو التزامات مالية ذات مخاطر عالية».
- مطالبة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم خدمات حكومية متكاملة وبكفاءة عالية عبر منصة الكترونية موحدة.
- دعوة الهيئة إلى الإسراع في التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق عند إعدادها للقوائم.
- تمكين الهيئة ومن خلال عملها مع الجهات ذات العلاقة من تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة الصحية والتعليمية
- دعوة الهيئة إلى تقديم الحوافز والممكنات اللازمة لقيام مصانع محلية لسلاسل الإمداد المتعلقة بالمشروعات الضخمة ذات العلاقة.
- مطالبة المركز الوطني للأرصاد بإنشاء منصة الكترونية وطنية سهلة الاستخدام؛ لتقديم خدمات المركز من خلالها.
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإطلاق قمر صناعي خاص بدراسة الغلاف الجوي والمناخ، ومراقبة المنظومة البيئية والزراعية والمائية.
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