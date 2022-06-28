شكرا لقرائتكم خبر أجهزة ذاتية الصرف لماء زمزم في حج هذا العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه شركة الزمامة بالاتفاق مع وزارة الحج والعمرة خلال موسم حج هذا العام إلى تطبيق برنامج «سقاية» من خلال توزيع 9 أجهزة ذاتية الصرف لماء زمزم، إضافة إلى 11موثقا يستخدمون تطبيق «سقاية الحاج» لتوزيع مياه زمزم في 20 مسكنا.

وأكد قائد فريق «سقاية» الذراع الابتكاري والتطويري للزمازمة الدكتور رائد شالواله، أن برنامج «سقاية» يهدف إلى تحقيق ضمان وصول السقاية للحاج، ورفع كفاءة التشغيل (عمليات – عاملين)، إضافة إلى الاستدامة المالية، والابتكار في استخدام التقنيات.

ولفت إلى أن عمل الأجهزة الذاتية الصرف يعتمد على تمرير بطاقة الحج الذكية بحيث يحق للحاج سحب 3 عبوات ماء زمزم سعة 0.33 لتر مجانا، ويمكن كخطة مستقبلية تجاوز السحب اليومي إلى أي عدد من العبوات يتم شحن بطاقة الحاج بها بناء على الطاقة الإنتاجية للمصنع.

وبين أن عملية التوثيق باستخدام التطبيق اليدوية يقوم بها مسؤول التوزيع، مما يحسن من تجربة الحاج الرقمية ويسهم في إصدار تقارير دقيقة عن هذه الخدمة لضيوف الرحمن «سقاية الحاج من ماء زمزم».

عملية التوثيق باستخدام التطبيق اليدوي:

