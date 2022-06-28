أعمال مكثفة لمكافحة نواقل الأمراض في العاصمة المقدسة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

كثفت وزارة البيئة والمياه والزراعة جهودها في مكافحة نواقل الأمراض في العاصمة المقدسة والمحافظات المجاورة لها من خلال أعمال الرش الأرضي، والاستكشاف والتقييم الحشري قبل وبعد الرش على مواقع حظائر المواشي والسدود ومحطات معالجة المياه والمزارع والمستنقعات، لرفع مستوى الإصحاح البيئي والحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

خدمة ضيوف الرحمن:

وأفاد مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أن هذه الإجراءات يتم تنفيذها سنويًا وفقًا للخطة التشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة في عرفات ومزدلفة ومنى (خارج النطاق العمراني)، سواء بالعاصمة المقدسة أو بالمحافظات التي تحيط بها، مؤكدًا أن الوزارة تسهم في رفع مستوى الإصحاح البيئي ومكافحة نواقل الأمراض خلال موسم الحج باستخدام الأجهزة المناسبة.

من جانبه أكد المشرف العام على غرفة نواقل الأمراض الدكتور عبد المانع الخيبري أن الوزارة تكثف أعمال الاستكشاف والرش والمكافحة للبعوض الناقل للأمراض في المشاعر المقدسة، للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام قبل أداء مناسك الحج.