شاهد.. استشارية أمراض جلدية تحذر من نتائج عكسية خطيرة لـ “الخلطة الثلاثية” في هذه الحالة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

قالت الدكتورة ابتسام القحطاني، استشارية الأمراض الجلدية والتجميل، اليوم الثلاثاء، إن الخلطات هي أكبر المفاهيم الخاطئة للتخلص من التصبغات.

وأوضحت في تصريحات لـبرنامج “سيدتي” المعروض عبر شاشة “روتانا خليجية” أن الخلطات تسبب التشققات الجلدية وزيادة التصبغات وتكلفتها أكبر في الغالب.

ولفتت إلى أن البعض يستخدمها دون أن يكون في حاجة إليها، مشددة على أن من أخطرها “الخلطة الثلاثية” والتي لا تستخدم للوجه كما هو شائع، مؤكدة أنه تأتي في الغالب بنتائج عكسية وتزيد من سواد البشرة.

وبينت أن الخلطة الثلاثية لا يجب تحت أي حال من الأحوال أن تصنع في المنزل، وإنما في المختبرات، ويكون ذلك بتوجيه وإشراف طبيب.