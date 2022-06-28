سوق البراحة يوقع اتفاقية مع شركة «بابكو للتزويد» لتشييد أول محطة وقود في ديار المحرق

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت كلأ من ديار المحرق، وشركة بابكو للتزويد الشركة الرائدة محليا في مجال تزويد المنتجات البترولية والخدمات المكملة لها، عن توقيع اتفاقية بين سوق البراحة وشركة بابكو للتزويد لتشييد أول محطة وقود في المدينة لتخدم السكان والزوار معًا.
وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر ديار المحرق، يوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو 2022، بحضور المهندس أحمد علي العمادي الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق، والمهندس جاسم الشيراوي رئيس مجلس إدارة شركة بابكو للتزويد والمهندس خالد الطيار المدير العام للشركة، مع عدد من المسؤولين والإداريين.
ومن المقرر أن تشيد محطة الوقود على مساحة تبلغ أكثر من 4,000 متر مربع تقريبًا بالقرب من سوق البراحة مقابل مجمع مراسي البحرين. وستحتوي المحطة على 6 مضخات لتزويد الوقود لتخدم 12 مركبة في آن واحد، بالإضافة لاحتوائها على مرافق وخدمات أخرى تشمل خدمات السيارات المختلفة، بجانب عدد من المحلات التجارية وأجهزة الصراف الآلي لتوفير خدمات شاملة ومتكاملة لزوار المحطة.
وتمثل المحطة إضافة مكملة لمجموعة الخدمات والمرافق التي يقدمها سوق البراحة لتلبية إحتياجات سكان المنطقة والزوار حيث تم استكمال المشروع مؤخراً في موقع إستراتيجي في مدينة ديار المحرق. ويشتمل المشروع على مرافق جذب تجارية وترفيهية ضمن أجواء تراثية تحمل عبق العراقة البحرينية الأصيلة. رحب سوق البراحة بالزوار في شهر رمضان المبارك في افتتاح تجريبي ويتم تأجير المحلات من قبل مدير المشروع، شركة عقارات السيف، على نخبة من العلامات التجارية المميزة في البحرين ودول الخليج بالإضافة إلى العلامات التجارية العالمية.
وبالحديث حول هذه المناسبة، صرّح المهندس أحمد علي العمادي الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق قائلاً: “تتركّز جهودنا على توفير كافة الخدمات والمرافق التي تلبي احتياجات السكان والزوار في ديار المحرق، ونطمح دائمًا للارتقاء بأسلوب حياتهم مع منحهم بيئة مجتمعية متكاملة وتزويدهم بجميع المتطلبات العصرية. ويسعدنا أن نعلن عن التوقيع بين سوق البراحة وشركة بابكو للتزويد لبناء أول محطة وقود في المدينة، حيث ستُشكل هذه المحطة إضافة هامة إلى قائمة المرافق المتوفرة في ديار المحرق. وستُقام المحطة في موقع مُتميّز يسهل الوصول إليه من مختلف أنحاء المدينة. حيث يتماشى هذا الإنجاز مع أهدافنا المتمثلة في مواصلة تطوير ديار المحرق لترسيخ نموذج المدينة العصرية المتكاملة والمستقبلية، كما ويأتي هذا سعيًا منا للمساهمة بدورنا في تنويع ركائز الاقتصاد المحلي، وذلك بما يتوافق مع تطلعات الرؤية الاقتصادية الوطنية 2030.”
من جهته، صرح المهندس جاسم الشيراوي رئيس مجلس إدارة شركة بابكو للتزويد قائلا:” إنها لحظة متميزة في تاريخ الشركة حيث تعد هذه الاتفاقية امتدادا للنهج الذي تتبعه الشركة بتوثيق التعاون مع القطاع الخاص في تطوير وبناء محطات الوقود بما يتماشى مع توجيهات كل من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز، وسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة لتطوير قطاع تزويد الوقود بالمملكة والارتقاء بمستوى الخدمات، كما ونود أن ننتهز هذه الفرصة للتعبير عن شكرنا وتقديرنا لإدارة سوق البراحة على التعاون البناء وإتاحة هذه الفرصة لتقديم خدمات الشركة المتميزة للمنطقة.”
ومن جهته، قال المهندس خالد الطيار مدير عام شركة بابكو للتزويد: “نسعى في شركة بابكو للتزويد إلى تشييد محطات الوقود في كافة مناطق ونواحي المملكة، ويسرنا توقيع هذه الاتفاقية لبناء أول محطة وقود في إحدى أكبر المدن على مستوى البحرين. وستساهم هذه المحطة في خدمة سكان ديار المحرق وزوارها، بما في ذلك أهالي المناطق المجاورة، وستوفر لهم كافة أنواع الوقود كالسوبر والممتاز والجيد والديزل، علاوة على توفير مختلف الخدمات التكميلية. وستساعد المحطة أيضًا على تعزيز سبل الراحة للقاطنين مع تخفيف الضغط على محطات الوقود الخارجية. واستنادًا على هذا النهج، سنواصل بذل أفضل الجهود لخدمة احتياجات المواطنين والمقيمين وزوار المملكة لتزويدهم بمحطات وقود قريبة منهم أينما كانوا.”
وتعد ديار المحرق من أكبر المدن السكنية المتكاملة في مملكة البحرين حيث تتسم بطابعها الفاخر ورفاهيتها المغايرة التي توفر من خلالها خيارات متنوعة من حلول السكن وسبل الحياة العصرية الراقية. يأتي هذا بجانب المزيج الفريد الذي تقدمه ديار المحرق من المرافق السكنية والتجارية والترفيهية والصحية التي تأصل نموذج المدينة العصرية المتكاملة والمستقبلية.
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