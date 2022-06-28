بنك «HSBC» يحصد جائزة «أفضل تسع صفقات للعام 2022 – في الشرق الأوسط» من قبل مجلة ذا بانكر

محمد بن مسعود - الدمام - حصد‭ ‬HSBC‭ ‬جائزة‭ ‬“أفضل‭ ‬تسع‭ ‬صفقات‭ ‬للعام‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬“ذا‭ ‬بانكر”‭ ‬حيث‭ ‬شملت‭ ‬هذه‭ ‬الصفقات‭: ‬السندات‭ ‬والتمويل‭ ‬الجماعي‭ ‬والتمويل‭ ‬الإسلامي‭ ‬والتمويل‭ ‬المستدام‭ ‬وعمليات‭ ‬الدمج‭ ‬والاستحواذ‭ ‬والقروض‭ ‬وإعادة‭ ‬الهيكلة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة،‭ ‬كما‭ ‬شمل‭ ‬عملاء‭ ‬مثل‭ ‬أرامكو‭ ‬السعودية‭ ‬وبنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭ ‬وقطر‭ ‬للطاقة‭ ‬وإي‭ ‬آي‭ ‬جي‭ ‬وأبيكورب‭.‬

فلقد‭ ‬شهد‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬صفقات‭ ‬HSBC‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تقديرها‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬“ذا‭ ‬بانكر”‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬إلى‭ ‬تسعة،‭ ‬وشملت‭ ‬إصدار‭ ‬سندات‭ ‬ثلاثية‭ ‬الشرائح‭ ‬بقيمة‭ ‬12‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لصالح‭ ‬شركة‭ ‬قطر‭ ‬للطاقة،‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬البنك‭ ‬مديراً‭ ‬مشتركاً‭ ‬نشطاً‭ ‬لها‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تقدير‭ ‬البنك‭ ‬لدوره‭ ‬كمدير‭ ‬رئيسي‭ ‬مشترك‭ ‬لإصدار‭ ‬سندات‭ ‬ثلاثية‭ ‬الشرائح‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬بلغت‭ ‬قيمتها‭ ‬4‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬وتسهيلات‭ ‬تمويل‭ ‬جماعية‭ ‬لإصدار‭ ‬سندات‭ ‬متوسطة‭ ‬الأجل‭ ‬بقيمة‭ ‬1‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لصالح‭ ‬بنك‭ ‬الكويت‭ ‬الوطني‭.‬

وبالتعليق‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬غاريث‭ ‬توماس‭:‬”‭ ‬يسهم‭ ‬حضورنا‭ ‬المتميز‭ ‬وخبرتنا‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬استكشاف‭ ‬حجم‭ ‬الفرص‭ ‬المستقبلية‭ ‬وقنوات‭ ‬وتدفقات‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬العالمي‭ ‬والدور‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نلعبه‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬عالم‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬أمام‭ ‬عملائنا،‭ ‬وإنه‭ ‬ليسعدني‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الإشادة‭ ‬بجهودنا‭ ‬ودورنا‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬هذه‭ ‬الصفقات‭ ‬الهامة‭.‬

فلقد‭ ‬تم‭ ‬جمع‭ ‬المليارات‭ ‬من‭ ‬الدولارات‭ ‬الأمريكي‭ ‬لتعزيز‭ ‬الاستثمار‭ ‬طويل‭ ‬الأجل،‭ ‬كما‭ ‬زاد‭ ‬إقبال‭ ‬المستثمرون‭ ‬العالميون‭ ‬على‭ ‬الانفتاح‭ ‬بشكل‭ ‬فعلي‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭. ‬ويمكننا‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬هذا‭ ‬الشيء‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬أعمالنا‭ ‬وبالتالي‭ ‬يدعم‭ ‬هدفنا‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬نقاط‭ ‬قوتنا‭ ‬وأن‭ ‬نكون‭ ‬البنك‭ ‬الاستثماري‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الذي‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬الشرق‭ ‬والغرب‭.‬”

وتأتي‭ ‬الجوائز‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬HSBC‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تستمر‭ ‬فيه‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬العالمية‭ – ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬مثل‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬وقطر‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬مدعومة‭ ‬بالعائدات‭ ‬القوية‭ ‬لأسعار‭ ‬النفط‭ ‬التي‭ ‬تمول‭ ‬مبادرات‭ ‬التحول‭ ‬الاقتصادي‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتي‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬المستدام‭.‬

ويتوقع‭ ‬الخبراء‭ ‬الاقتصاديون‭ ‬لدى‭ ‬البنك‭ ‬نمو‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭.‬4‭% ‬بشكل‭ ‬فعلي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬–‭ ‬وهو‭ ‬الأسرع‭ ‬خلال‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ – ‬و‭ ‬3‭.‬5‭% ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬القوة‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بها‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬وقطر‭.‬