بنك «HSBC» يحصد جائزة «أفضل تسع صفقات للعام 2022 – في الشرق الأوسط» من قبل مجلة ذا بانكر

محمد بن مسعود - الدمام - حصد HSBC جائزة “أفضل تسع صفقات للعام 2022 في الشرق الأوسط من مجلة “ذا بانكر” حيث شملت هذه الصفقات: السندات والتمويل الجماعي والتمويل الإسلامي والتمويل المستدام وعمليات الدمج والاستحواذ والقروض وإعادة الهيكلة من جميع أنحاء المنطقة، كما شمل عملاء مثل أرامكو السعودية وبنك الكويت الوطني وقطر للطاقة وإي آي جي وأبيكورب.
فلقد شهد هذا العام زيادة في عدد صفقات HSBC التي تم تقديرها من مجلة “ذا بانكر” من ستة إلى تسعة، وشملت إصدار سندات ثلاثية الشرائح بقيمة 12.5 مليار دولار أمريكي لصالح شركة قطر للطاقة، والتي كان البنك مديراً مشتركاً نشطاً لها. كما تم تقدير البنك لدوره كمدير رئيسي مشترك لإصدار سندات ثلاثية الشرائح في الإمارات العربية المتحدة بلغت قيمتها 4 مليارات دولار أمريكي وتسهيلات تمويل جماعية لإصدار سندات متوسطة الأجل بقيمة 1 مليار دولار أمريكي لصالح بنك الكويت الوطني.
وبالتعليق على ذلك، قال غاريث توماس:” يسهم حضورنا المتميز وخبرتنا الواسعة في جميع أنحاء هذه المنطقة القدرة على استكشاف حجم الفرص المستقبلية وقنوات وتدفقات رأس المال العالمي والدور الذي يمكن أن نلعبه في فتح عالم من الفرص أمام عملائنا، وإنه ليسعدني أن يتم الإشادة بجهودنا ودورنا في إنجاز هذه الصفقات الهامة.
فلقد تم جمع المليارات من الدولارات الأمريكي لتعزيز الاستثمار طويل الأجل، كما زاد إقبال المستثمرون العالميون على الانفتاح بشكل فعلي على المنطقة. ويمكننا أن نرى هذا الشيء بشكل مباشر في أعمالنا وبالتالي يدعم هدفنا الاستراتيجي المتمثل في التركيز على نقاط قوتنا وأن نكون البنك الاستثماري الرائد في العالم الذي يربط بين الشرق والغرب.”
وتأتي الجوائز التي حصل عليها HSBC في الوقت الذي تستمر فيه المنطقة في التعافي من آثار جائحة كوفيد-19 العالمية – ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي مثل البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مدعومة بالعائدات القوية لأسعار النفط التي تمول مبادرات التحول الاقتصادي القائمة على أساس الاستثمار والتي ترتكز على الاستثمار المستدام.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون لدى البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5.4% بشكل فعلي في عام 2022 – وهو الأسرع خلال عشر سنوات على الأقل – و 3.5% في عام 2023، مشيرين إلى القوة الخاصة التي تتميز بها كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.
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