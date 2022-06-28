محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
افتتح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي مساء امس مبادرة “ورقة الخزف” التي اطلقتها مؤسسة سعي لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مكتبة الملك فهد الوطنية وشركة الخزف السعودي تحت شعار ” من الهدر للفن ” بحضور رئيس مجلس ادارة مؤسسة سعي ونائب امين مكتبة الملك فهد الوطنية ومجموعة من المهتمين والمهتمات بالشأن الإجتماعي .
تضمنت المبادرة تنظيم ورشة عمل فنية بعنوان “طي الورق” تناولت محاورها فن الأورجامي بالشرح والتفصيل إلى جانب اقامة معرض مصاحب لعرض الأعمال الفنية للموهوبين من ذوي الإعاقة في هذا المجال وفي ختام المبادرة كرم الدكتور الحربي الجهات المتعاونة والداعمين والموهوبين المشاركين في المعرض شاكراً لهم ولمؤسسة سعي هذا الجهد والتعاون في تنظيم مثل هذه المبادرات الإجتماعية التي تسهم في استثمار قدرات و طاقات الأشخاص من ذوي الإعاقة وتشجعهم على الإستمرار من خلال تقديم الورش المهنية التي يطلبها سوق العمل وتنظيم المعارض التي تبرز مواهبهم .
جدير بالذكر أن مؤسسة سعي الوقفية تعنى بكل مامن شأنه رفع كفاءة وجودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة مثل توعية المجتمع بحقوقهم وإقامة البرامج التدريبية لإبراز قدراتهم وخلق الفرص الوظيفية المناسبة لهم .
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر مدير الموارد البشرية بالرياض يفتتح مبادرة خزف في “مؤسسة سعي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.