اخبار الخليج – رئيس مجلس الشورى: العلاقات البحرينية المصرية تسمو بعمق الروابط الإستراتيجية واستدامة دعم قيادتي البلدين لمسارات الشراكة والتعاون المثمر

محمد بن مسعود - الدمام - أكد‭ ‬معالي‭ ‬السيد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬تسمو‭ ‬بعمق‭ ‬الروابط‭ ‬الإستراتيجية،‭ ‬واستدامة‭ ‬دعم‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظَّم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وأخيه‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬لكافة‭ ‬مسارات‭ ‬الشراكة‭ ‬والتعاون‭ ‬المثمر،‭ ‬معبرًا‭ ‬معاليه‭ ‬عن‭ ‬عظيم‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬المصرية‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬وازدهار‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬والخير‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬وشعبيهما‭ ‬الشقيقين‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬لمعاليه‭ ‬بمناسبة‭ ‬زيارة‭ ‬فخامة‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أعرب‭ ‬معالي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عن‭ ‬الترحيب‭ ‬الكبير‭ ‬بضيف‭ ‬البلاد‭ ‬الكريم،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لهم‭ ‬طيب‭ ‬الإقامة‭ ‬في‭ ‬بلدهم‭ ‬الثاني‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأشاد‭ ‬معالي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بنتائج‭ ‬المباحثات‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬مع‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري،‭ ‬وما‭ ‬أكدت‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬والجهود‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ترسيخ‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وتعميق‭ ‬العلاقات‭ ‬العريقة،‭ ‬ومواصلة‭ ‬صوغ‭ ‬المواقف‭ ‬والرؤى‭ ‬الموحدة‭ ‬تجاه‭ ‬الموضوعات‭ ‬والقضايا‭ ‬المشتركة‭.‬

وأوضح‭ ‬معالي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أنَّ‭ ‬زيارة‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تأتي‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬10‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رعاه‭ ‬الله‭ ‬إلى‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أنَّ‭ ‬الزيارة‭ ‬تعطي‭ ‬دلالات‭ ‬على‭ ‬أواصر‭ ‬المحبة‭ ‬والمودة،‭ ‬والروابط‭ ‬المتينة‭ ‬بين‭ ‬قيادتي‭ ‬البلدين‭.‬

وأشاد‭ ‬معالي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالحرص‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬واهتمامها‭ ‬المتواصل‭ ‬بفتح‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬آفاق‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬مصر،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬والتعليمي‭ ‬والصحي‭ ‬والسياحي،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بتنامي‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬والاستثماري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

ونوّه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬المصرية‭ ‬ممتدة‭ ‬عبر‭ ‬التاريخ،‭ ‬وتزداد‭ ‬قوة‭ ‬ورسوخاً‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬واخية‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري،‭ ‬وهي‭ ‬علاقات‭ ‬مميزة‭ ‬بالاستقرار،‭ ‬ومتميزة‭ ‬بأنها‭ ‬ذات‭ ‬رؤية‭ ‬ومواقف‭ ‬موحدة‭ ‬إزاء‭ ‬القضايا‭ ‬العربية‭ ‬والدولية،‭ ‬فأصبحت‭ ‬ذات‭ ‬عمق‭ ‬أخوي‭ ‬وعربي‭ ‬راسخ،‭ ‬وتعتمد‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬متينة‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬القيادتين‭ ‬الحكيمتين‭.‬

وذكر‭ ‬معاليه‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬المصرية‭ ‬تتعزز‭ ‬باستمرار‭ ‬التعاون‭ ‬الدفاعي،‭ ‬والتنسيق‭ ‬الأمني‭ ‬والسياسي،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬التضامن‭ ‬العربي‭ ‬ويعزز‭ ‬حماية‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬الأخطار‭ ‬المحدقة‭ ‬بها‭ ‬ويقوّي‭ ‬جبهاتها‭ ‬الداخلية‭ ‬والمجتمعية‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وينهض‭ ‬بأدوارها‭ ‬السياسية‭ ‬الموجهة‭ ‬للخارج‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭. ‬

وأشار‭ ‬معالي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬أن‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬حرصت‭ ‬خلال‭ ‬العقدين‭ ‬الماضيين‭ ‬على‭ ‬مد‭ ‬جسور‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬البرلماني‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬انعكس‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الثنائية‭ ‬والزيارات‭ ‬المتبادلة‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعيتين‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭. ‬وكذلك‭ ‬مذكرات‭ ‬التفاهم‭ ‬المتعددة‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬البرلمانية‭.‬

ونوّه‭ ‬معاليه‭ ‬بالمستويات‭ ‬العالية‭ ‬من‭ ‬التنسيق‭ ‬البرلماني‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والمحافل‭ ‬البرلمانية‭ ‬الدولية،‭ ‬والحرص‭ ‬الذي‭ ‬يبديه‭ ‬أعضاء‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعيتين‭ ‬لصوغ‭ ‬الرؤى‭ ‬والأفكار‭ ‬الموحدة‭ ‬تجاه‭ ‬القضايا‭ ‬والموضوعات‭ ‬المشتركة،‭ ‬خصوصًا‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تناقش‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬البرلمانية‭ ‬الدولية‭ ‬والتي‭ ‬تعنى‭ ‬بتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭. ‬