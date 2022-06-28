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أمير مكة يتفقد المشاعر المقدسة
تفقد رئيس لجنة الحج المركزية أمير مكة المكرمة خالد الفيصل ، اليوم، المشاعر المقدسة للوقوف على الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن...
91 عاما السجن لـ 17 مدانا في جرائم تستر وغسل أموال
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التحقيقات المتخصصة أثبتت ارتكاب تشكيل إجرامي منظم (مقيمين ومواطنين) بلغ عددهم (17) شخصاً"،...
مجلس الوزراء يقر نظامي الشركات والوساطة العقارية
وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على نظامي الشركات والوساطة...
الخطوط السعودية تعيد إطلاق رحلاتها إلى ملقا
أعادت الخطوط السعودية، إطلاق رحلاتها المباشرة التي تربط المملكة بمدينة "ملقا" جنوب إسبانيا، حيث ستسيّر رحلات أسبوعية من كلٍ من...
استمرار تأثير الرياح المثيرة للأتربة على عدد من المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة...
نزاهة تباشر عددا من القضايا خلال ذو القعدة
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر ذو القعدة ١٤٤٣هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (4672) جولة رقابية، والتحقيق مع (171) مشتبه...
3 شروط لجرائم استغلال السلطة
اشترط التعديل الجديد لجريمة استغلال السلطة، 3 شروط لتحققها وهي، ابتغاء مصلحة شخصية، أو قصد الإضرار بالغير، وتعمد الفعل بسوء نية،...
كوادر نسائية ترشد الحافلات
يواصل مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج بمكة المكرمة تنفيذ أعماله وخططته التشغيلية لموسم حج هذا العام 1443، من خلال استقبال وإيصال...
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على شخص بحوزته 93 كيلوجراما من الحشيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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