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القبض على شخص بحوزته 93 كيلوجراما من الحشيش

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أمير مكة يتفقد المشاعر المقدسة

تفقد رئيس لجنة الحج المركزية أمير مكة المكرمة خالد الفيصل ، اليوم، المشاعر المقدسة للوقوف على الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن...

62b4fb9273.jpgمكة المكرمة: دوت الخليج
49fa36d15c.jpg29 ذو القعدة 1443 هـ

91 عاما السجن لـ 17 مدانا في جرائم تستر وغسل أموال

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التحقيقات المتخصصة أثبتت ارتكاب تشكيل إجرامي منظم (مقيمين ومواطنين) بلغ عددهم (17) شخصاً"،...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png29 ذو القعدة 1443 هـ

مجلس الوزراء يقر نظامي الشركات والوساطة العقارية

وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على نظامي الشركات والوساطة...

icon-byline.pngجدة :دوت الخليج
icon-clock.png29 ذو القعدة 1443 هـ

الخطوط تعيد إطلاق رحلاتها إلى ملقا

أعادت الخطوط السعودية، إطلاق رحلاتها المباشرة التي تربط المملكة بمدينة "ملقا" جنوب إسبانيا، حيث ستسيّر رحلات أسبوعية من كلٍ من...

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icon-clock.png29 ذو القعدة 1443 هـ

استمرار تأثير الرياح المثيرة للأتربة على عدد من المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة...

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باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر ذو القعدة ١٤٤٣هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (4672) جولة رقابية، والتحقيق مع (171) مشتبه...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png29 ذو القعدة 1443 هـ

3 شروط لجرائم استغلال السلطة

اشترط التعديل الجديد لجريمة استغلال السلطة، 3 شروط لتحققها وهي، ابتغاء مصلحة شخصية، أو قصد الإضرار بالغير، وتعمد الفعل بسوء نية،...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: علي العمري
icon-clock.png29 ذو القعدة 1443 هـ

كوادر نسائية ترشد الحافلات

يواصل مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج بمكة المكرمة تنفيذ أعماله وخططته التشغيلية لموسم حج هذا العام 1443، من خلال استقبال وإيصال...

icon-byline.pngمكة المكرمة: دوت الخليج
icon-clock.png28 ذو القعدة 1443 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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