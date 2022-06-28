القبض على شخص بحوزته 93 كيلوجراما من الحشيش

أمير مكة يتفقد المشاعر المقدسة تفقد رئيس لجنة الحج المركزية أمير مكة المكرمة خالد الفيصل ، اليوم، المشاعر المقدسة للوقوف على الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 29 ذو القعدة 1443 هـ 29 ذو القعدة 1443 هـ

91 عاما السجن لـ 17 مدانا في جرائم تستر وغسل أموال صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التحقيقات المتخصصة أثبتت ارتكاب تشكيل إجرامي منظم (مقيمين ومواطنين) بلغ عددهم (17) شخصاً"،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 29 ذو القعدة 1443 هـ 29 ذو القعدة 1443 هـ

مجلس الوزراء يقر نظامي الشركات والوساطة العقارية وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على نظامي الشركات والوساطة... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 29 ذو القعدة 1443 هـ 29 ذو القعدة 1443 هـ

الخطوط السعودية تعيد إطلاق رحلاتها إلى ملقا أعادت الخطوط السعودية، إطلاق رحلاتها المباشرة التي تربط المملكة بمدينة "ملقا" جنوب إسبانيا، حيث ستسيّر رحلات أسبوعية من كلٍ من... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 29 ذو القعدة 1443 هـ 29 ذو القعدة 1443 هـ

استمرار تأثير الرياح المثيرة للأتربة على عدد من المناطق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 29 ذو القعدة 1443 هـ 29 ذو القعدة 1443 هـ

نزاهة تباشر عددا من القضايا خلال ذو القعدة باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر ذو القعدة ١٤٤٣هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (4672) جولة رقابية، والتحقيق مع (171) مشتبه... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 29 ذو القعدة 1443 هـ 29 ذو القعدة 1443 هـ

3 شروط لجرائم استغلال السلطة اشترط التعديل الجديد لجريمة استغلال السلطة، 3 شروط لتحققها وهي، ابتغاء مصلحة شخصية، أو قصد الإضرار بالغير، وتعمد الفعل بسوء نية،... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 29 ذو القعدة 1443 هـ 29 ذو القعدة 1443 هـ

كوادر نسائية ترشد الحافلات يواصل مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج بمكة المكرمة تنفيذ أعماله وخططته التشغيلية لموسم حج هذا العام 1443، من خلال استقبال وإيصال... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 28 ذو القعدة 1443 هـ 28 ذو القعدة 1443 هـ

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